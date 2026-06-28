Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 junio de 2026

Los astros se inclinan a tu favor en el ámbito del dinero, así que no dejes pasar las oportunidades de progreso. Todo indica que tus esfuerzos hallarán una recompensa justa. Además, administra tus ingresos con criterio y considera perfeccionarte en un oficio para que crezca y se consolide tu economía.

Horóscopo de amor para Escorpio Encuentras difícil decir que no a los pedidos y demandas de los demás. Pareces más que deseoso de hacer compromisos que normalmente no tolerarías o considerarías. Es importante que seas más selectivo sobre con quien pasas el tiempo. Evita a los individuos que siempre están tratando de sacar ventaja de tu buena naturaleza.

Horóscopo de dinero para Escorpio Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.