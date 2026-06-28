Horóscopo de hoy para Géminis del 28 junio de 2026

Las relaciones te pedirán un compromiso a largo plazo y que ambos se involucren en un proyecto en común. Si están dispuestos a dedicar tiempo y energía a construir un futuro juntos, el vínculo crecerá, avanzará por buen camino y tendrá bases sólidas para perdurar.

Horóscopo de amor para Géminis Tus cambios de humor tienen un efecto adverso en las personas cercanas a ti. Pareces cambiante, casi impredecible y terminas entrando en peleas con las personas a las que más quieres. Una solución puede ser, el pasar la mayoría de tu tiempo con aquellos que es menos probable que se molesten con tu impredecible humor.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.