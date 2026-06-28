Horóscopo de hoy para Leo del 28 junio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Ahora sentirás la necesidad de gratificarte, y eso te llevará a retomar hobbies y aficiones que habías dejado de lado. Además, si tienes hijos, buscarás organizarte para dedicarles más tiempo y atención. Tómate en serio tu propia felicidad y aquello que realmente te entusiasma.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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