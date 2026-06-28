Horóscopo de hoy para Virgo del 28 junio de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Darás inicio a una nueva etapa en la esfera familiar. Tendrás muy claro con qué apoyos cuentas, y eso te permitirá avanzar también en el plano financiero. Es posible que concretes negocios relacionados con inmuebles o que recibas una herencia o una importante contribución de un pariente.

Horóscopo de amor para Virgo

Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Virgo

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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