3 mejores morteros para moler especias y preparar pesto fresco





Probamos ocho morteros de granito, mármol, madera y acero inoxidable para encontrar los que realmente valen la pena tener en tu cocina.

Preparamos mucho pesto para poner a prueba ocho morteros de granito, madera, acero inoxidable y mármol.

By Jennifer Ford

Aunque hoy en día es fácil recurrir a una licuadora o un procesador de alimentos, hay algo especial en usar un mortero. Moler especias y otros ingredientes a mano aporta una frescura y una intensidad de sabor que simplemente no consigues con productos ya preparados. Me di cuenta de eso la primera vez que preparé pesto desde cero. El sabor era tan intenso y vibrante que hasta me pregunté si alguna vez había probado pesto fresco de verdad.

Pero no todos los morteros son iguales. Para averiguar cuáles realmente valen la pena, puse a prueba ocho modelos de madera, mármol, acero inoxidable y granito. Molí granos enteros de pimienta y machaqué ajo, piñones, albahaca y aceite de oliva para preparar una salsa pesto.

No incluí modelos de vidrio porque no son la mejor opción para moler ingredientes. Lo que descubrí es que tanto el material como el tamaño hacen una gran diferencia. También confirmé algo importante: ninguno de los morteros logró evitar por completo que algunos ingredientes se salieran mientras trabajaba.

Estas son mis tres opciones favoritas, junto con algunos modelos que no lograron entrar en la lista de los mejores.

Vasconia 4-Cup Granite Molcajete Mortar and Pestle

El mortero de granito Vasconia de 4 tazas fue el modelo más grande y pesado que probé, y también el más eficaz. La textura naturalmente rugosa del granito sin pulir trituró con facilidad tanto ingredientes secos como frescos. Su base pesada, equipada con tres patas cortas, mantuvo el recipiente firme durante todo el proceso. Además, la mano de mortero tenía un mango cómodo y fácil de sujetar, lo que me permitió controlar mejor cada movimiento.

La única desventaja es que algunos ingredientes dejaron manchas ligeras en la piedra. Afortunadamente, no quedaron olores atrapados después de la limpieza.

Cole & Mason Granite Mortar and Pestle

El mortero de granito Cole & Mason quedó muy cerca de ocupar el primer lugar. Con 5.91 pulgadas, es un poco más pequeño, pero ofrece resultados muy similares al machacar los ingredientes. Su menor peso facilita levantarlo e inclinarlo cuando llega el momento de transferir los ingredientes. Además, la mano de mortero larga hizo que machacar y mezclar resultara cómodo y natural.

Eso sí, durante las pruebas algunos granos de pimienta y otros ingredientes secos tendían a saltar fuera del recipiente. Una vez controlados, sin embargo, el mortero los reducía rápidamente a una textura fina y uniforme.

La limpieza también fue sencilla. Aunque la marca recomienda evitar el jabón, lavé tanto el mortero como la mano con agua y jabón antes de leer las instrucciones y no observé daños ni olores persistentes, una buena señal para un producto de este tipo.

Fox Run Brands Stainless Steel Mortar and Pestle Set

El mortero de acero inoxidable Fox Run es una buena opción económica por $29 y tuvo un desempeño comparable al de modelos más caros. A pesar de pesar apenas 1.2 libras, manejó sin problemas ingredientes húmedos y secos. La mano de mortero, delgada y ligera, resultó cómoda de sostener y fácil de controlar. La limpieza fue rápida y sencilla (se puede lavar en el lavavajillas), y no quedaron olores.

Entre sus puntos débiles, la molienda no siempre fue uniforme, algunos ingredientes se salían ocasionalmente del recipiente y la base podía moverse un poco durante el uso. Aun así, por el precio, es una opción pequeña, práctica y capaz de hacer el trabajo.

Otros morteros que pusimos a prueba

No todos los morteros que probé entraron en la lista de los mejores. Algunos tenían puntos a su favor y varios incluso se veían muy atractivos sobre el mostrador de la cocina. Sin embargo, cuando llegó el momento de ponerlos a trabajar, se quedaron cortos en lo que más importa: lograr una molienda uniforme y consistente.

Crate & Barrel Acacia Wood Mortar and Pestle

El mortero de madera de acacia de Crate & Barrel es una pieza muy atractiva que luce muy bien sobre el mostrador de la cocina, pero tiene algunas limitaciones prácticas. Logró moler ingredientes secos de forma aceptable, aunque requirió algo más de esfuerzo que otros modelos. Sin embargo, preparar pesto resultó ser un proceso lento y algo tedioso.

Durante las pruebas, el recipiente tendía a deslizarse y los ingredientes con frecuencia se salían mientras molía. Y aunque es ligero y fácil de limpiar, la madera retuvo los olores de los alimentos más que cualquier otro material que probé.

Si para ti la apariencia es una prioridad, puede ser una buena adición para tu cocina. Pero si buscas un mortero para tareas más exigentes, te conviene considerar alguna de nuestras opciones recomendadas.

Viva Oliva Olive Wood Mortar & Pestle

El mortero de madera de olivo Viva Oliva es una pieza muy atractiva. Su mano de mortero, delgada y cómoda de sostener, ofrece un excelente control al machacar ingredientes.

Su principal desventaja es el tamaño. Debido a que es poco profundo y tiene una capacidad limitada, no es la mejor opción para tareas más grandes, como preparar pesto, ya que los ingredientes pueden salirse fácilmente del recipiente. También tiende a deslizarse durante el uso, por lo que es probable que tengas que sostenerlo con la mano libre. A su favor, es ligero, fácil de limpiar y no retiene olores de los alimentos después de lavarlo.

Lynzavix Stainless Steel Non-Slip Base Large Mortar and Pestle

El mortero Lynzavix de acero inoxidable fue el modelo más decepcionante que probé. A pesar de contar con una base antideslizante, se movía constantemente durante el uso y los ingredientes salían disparados del recipiente con casi cada movimiento.

Los resultados tampoco fueron buenos. La molienda fue irregular y, en muchos casos, dejó una textura grumosa. El ajo, por ejemplo, nunca llegó a triturarse por completo, lo que afectó la preparación del pesto durante las pruebas.

Además, el mortero mostró rayones leves después de un solo uso, algo que no inspira mucha confianza en cuanto a su durabilidad a largo plazo. La mano de mortero era cómoda de sujetar y la limpieza fue sencilla, sin olores persistentes después del lavado. Pero esos puntos a favor no compensan los problemas básicos de desempeño.

Por $45, te conviene invertir ese dinero en una de nuestras opciones de granito recomendadas.

Crate & Barrel French Kitchen Marble Mortar and Pestle

El mortero de mármol French Kitchen de Crate & Barrel es, sin duda, una pieza llamativa. Es de esos productos que parecen hechos para ocupar un lugar permanente sobre el mostrador de la cocina. Y en ese sentido, cumple muy bien. Sin embargo, como herramienta para moler ingredientes, no estuvo a la altura. Los resultados fueron inconsistentes tanto con ingredientes húmedos como secos, y los ingredientes tendían a salirse del recipiente durante el uso. Es pesado y resistente, se mantuvo estable durante las pruebas y fue fácil de limpiar, sin retener olores. Pero si buscas un mortero para usar con frecuencia, los modelos de granito ofrecen un desempeño mucho mejor por un precio similar.

Ikea Ädelsten Mortar and Pestle

Es difícil ignorar el atractivo del Ikea Ädelsten por solo $25. Tiene una apariencia elegante y un precio accesible. Sin embargo, durante las pruebas tuvo dificultades para ofrecer una molienda uniforme, tanto con ingredientes húmedos como secos. Además, los ingredientes con frecuencia se salían del recipiente mientras lo usaba. A pesar de pesar unas 6 libras, también tendía a deslizarse durante la molienda, algo que no esperábamos de un modelo tan pesado.

Si buscas un mortero decorativo o solo necesitas moler pequeñas cantidades de vez en cuando, puede cumplir con su función. Pero para tareas más exigentes, vale la pena invertir un poco más en una opción de mejor desempeño.

Cómo evaluamos los morteros

Para encontrar el mejor mortero, puse a prueba ocho modelos con ingredientes secos y húmedos.

Para la prueba con ingredientes secos, molí granos enteros de pimienta negra para evaluar qué tan bien manejaba cada modelo las especias duras. Para la prueba con ingredientes húmedos, preparé un pesto tradicional para ver qué tan bien trituraban y mezclaban hierbas, frutos secos y aceite hasta obtener una pasta suave y uniforme.

Cada prueba duró exactamente 60 segundos. Después, evalué los resultados según la textura y la consistencia obtenidas. No tomé en cuenta ningún tiempo adicional de molienda más allá de ese minuto para la calificación final. Como algunos morteros trabajan mucho más rápido que otros, establecer el mismo límite de tiempo para todos fue la única forma de garantizar una comparación justa.

Cómo limpiar y preparar tu mortero para el primer uso

Me comuniqué con Cole & Mason para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y preparar correctamente los morteros de piedra. Este proceso ayuda a eliminar el polvo y los olores que pueden quedar en la piedra, dejando el mortero de granito listo para usar por primera vez.

Según la marca, el primer paso es enjuagar el mortero únicamente con agua, sin jabón, y dejarlo secar al aire por completo. Después, coloca un pequeño puñado de arroz blanco en el mortero y muélelo. Desecha el arroz y repite el proceso hasta que el arroz molido salga completamente blanco, una señal de que ya no queda polvo de piedra.

Como paso final de preparación, coloca cuatro dientes de ajo en el mortero y machácalos. Luego agrega 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta, y muele bien todos los ingredientes. Desecha la mezcla, enjuaga nuevamente el mortero con agua (sin jabón) y déjalo secar por completo al aire.

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