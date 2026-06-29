Congresistas de Florida exigen a Venezuela no obstaculizar ayuda tras los sismos y advierten vigilancia de EE.UU.

Los congresistas republicanos por Florida Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar exigieron este lunes al Gobierno venezolano que permita el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria internacional sin interferencias, al acusar a las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez de obstaculizar las labores de rescate tras los terremotos que devastaron el norte del país y que han dejado, de acuerdo con el balance oficial más reciente, al menos 1,450 muertos, más de 3,100 heridos y miles de desplazados.

Las declaraciones de los legisladores se producen en medio del amplio despliegue de asistencia internacional que encabezan organismos multilaterales y decenas de países, entre ellos Estados Unidos, que ha enviado equipos especializados de búsqueda y rescate, aeronaves, helicópteros y recursos económicos para atender la emergencia.

Carlos Giménez, representante por Miami, afirmó que la asistencia debe llegar directamente a la población afectada y no quedar sujeta al control político de las autoridades venezolanas.

??????| Diosdado Cabello está limitando la ayuda para las víctimas por el terremoto. Carlos Giménez, congresista estadounidense, fue contundente: “Mientras Estados Unidos aumenta su presencia en Venezuela, deberíamos capturar al matón de Diosdado Cabello y llevarlo ante la? pic.twitter.com/fDzmXjNIRv — UHN Plus (@UHN_Plus) June 29, 2026

“La ayuda humanitaria a Venezuela debe llegar directamente a manos del pueblo”, escribió el legislador en sus redes sociales.

Asimismo, sostuvo que “millones de personas de buena voluntad han donado y se han voluntariado para ayudar a los damnificados en Venezuela” y acusó al Gobierno de haber “politizado la catástrofe”, además de asegurar que “el régimen ha cometido severas violaciones en estos días”, aunque sin detallar a qué hechos específicos se refería.

Las críticas fueron respaldadas por el también congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien compartió un video difundido ampliamente en redes sociales en el que, presuntamente, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, impide que un ciudadano estadounidense participe en las labores de rescate.

Only a criminal would stand between rescue workers and people trapped beneath the rubble.



And that’s exactly what Diosdado Cabello is.



The Delcy Rodríguez regime must understand this with absolute clarity: it must allow all humanitarian aid arriving from around the world to? https://t.co/qiHmYGTNAD — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) June 29, 2026

En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Balart lanzó una advertencia directa a la cúpula del Gobierno venezolano.

“Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula del régimen deben saber que Estados Unidos está monitoreando muy de cerca esta situación. Más les vale no interferir ni sabotear estos esfuerzos humanitarios”.

El legislador añadió que “el presidente Trump y el secretario Marco Rubio han liderado los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria y salvar la mayor cantidad de vidas posible”.

A las críticas se sumó la congresista María Elvira Salazar, quien cuestionó las restricciones impuestas para acceder a las zonas más afectadas por el desastre.

“Solo un criminal impediría que los rescatistas lleguen a las personas atrapadas bajo los escombros. Y eso es exactamente lo que es Diosdado Cabello”, escribió también en X.

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