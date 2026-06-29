El padre que espera en un hospital de La Guaira, Venezuela, a que aparezca su hijo de 10 años desaparecido

En las afueras del Hospital José María Vargas, en La Guaira, el ambiente es de desesperación.

Decenas de personas esperan frente a sus puertas preguntando por familiares desaparecidos tras el doble terremoto del miércoles que sacudió Venezuela. Para aliviar la búsqueda, las autoridades sanitarias han colocado una lista con los nombres de los pacientes hospitalizados.

Una y otra vez, rostros angustiados recorren los nombres en silencio, con una mezcla de temor y esperanza.

A pocos metros de la entrada del hospital, Alí Rodríguez, un mototaxista de 50 años, me cuenta que estuvo ocho horas atrapado bajo los escombros de un supermercado en La Guaira antes de ser rescatado.

“Cuando empezó a temblar intenté salir con mi esposa, pero nos jaló hacia adentro. Quedé sepultado con ella, pecho a pecho, con una lámina de zinc atravesada. Tenía un niño al lado… Se murió. Un niño de ocho años”, dice con la voz quebrada.

“Lo extraño es que cuando Dios no quiere que uno no se muera, uno no se muere. Le pedimos bastante que no nos dejara sufrir tanto”, añade, antes de confesar que intentó quitarse la vida.

“A nosotros nos salvaron los saqueadores, fueron ellos los que nos dieron esta luz de vida”, añade, criticando la lentitud de la respuesta oficial.

Su hijo de 10 años se había quedado en casa mientras padre y madre hacían la compra. Dice que no sabe nada de él y se niega a abandonar el hospital, aferrado a la esperanza de que el pequeño aparezca en el centro hospitalario.

Su esposa ha sido trasladada a un hospital de Caracas y él dice que se quedará ahí hasta que su hijo aparezca.

“Creo que está vivo, pero temo que piense que estamos muertos […] Estoy seguro de que debe estar buscándome”.

BBC Mundo.: Alí Rodríguez dijo que estaba cansado de estar sentado. Lleva días esperando a que su hijo de 10 años pase buscándolo por el hospital José María Vargas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este domingo que 33 personas fueron encontradas con vida el sábado.

Por su parte, el diputado Jorge Rodríguez, informó que el número de muertos en Venezuela ha ascendido a 1.450 y la cifra de heridos a 3.150 personas.

Añadió que el país se encuentra ahora en “horas críticas” para salvar vidas.

“La niña está inconsciente y muy fracturada”

Merlin Estrada es otra guaireña que busca en las listas de hospitalizados con desesperación. Conteniendo las lágrimas, dice que cree que su mejor amiga pudo haber muerto. Le acaban de decir que la hija adolescente de su amiga sí está viva.

“A su niña supuestamente la sacaron, a mi amiga no… Si no está mi amiga, bueno, tengo que ayudar a su hija. Ya hoy me dijeron que aquí no está y que supuestamente la trasladaron al Hospital Militar [de Caracas]. La niña está inconsciente y muy fracturada”, cuenta a BBC Mundo antes de romper en llanto.

Explica que ahora se dirige al Hospital Militar en Caracas, con la esperanza de encontrar a la adolescente.

“Voy a ver qué logramos hacer y prestarle toda la ayuda posible. El papá de la niña falleció el año pasado de un infarto”, prosigue.

BBC Mundo: La mayoría de los heridos que llegan al hospital José María Vargas son posteriormente trasladados a hospitales en Caracas.

“Esperemos que de verdad vengan personas de otros países: que vengan lo más pronto posible, porque hay muchas personas con vida y lo importante es sacarlas y ayudarlas”.

Merlin es funcionaria de la policía migratoria en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, que quedó completamente inoperativo tras los temblores de 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el miércoles y que han dejado, según las autoridades, al menos 1.400 muertos y miles de damnificados.

Olor a descomposición

La ONU estima que hay alrededor de 50.000 desaparecidos, y advierte que una parte significativa podría seguir bajo los escombros.

“Fue impactante. Perdimos el control en un momento, no sabíamos hacia dónde correr. Las cosas caían del techo, los ductos de aire acondicionado, la gente gritaba”, recuerda Merlin.

Asegura que recibió una alerta en su teléfono segundos antes del primer sismo.

Getty Images: Cientos de edificios resultaron afectados en La Guaira. El diputado Jorge Rodríguez calificó este domingo los dos terremotos como “la catástrofe natural más brutal que ha sufrido nuestro país en su historia”.

“Estaba en mi oficina y me llegó un mensaje que decía: ‘Terremoto con epicentro en Curazao desplazándose hacia el estado de La Guaira’. Yo le dije a mi compañera: ‘Corre, corre’, y me respondió: ‘¿Tú estás loca?’. Le dije: ‘Corre, que me acaba de llegar la alarma'”.

Logró salir ilesa.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el jueves por primera vez algunas de las zonas más afectadas por los sismos en el estado La Guaira, donde supervisó el despliegue de equipos de emergencia y las labores de atención a los heridos. Durante su recorrido, aseguró que el sistema estatal se mantiene plenamente activo para responder a la crisis.

“El Estado venezolano ha desplegado toda la red hospitalaria para garantizar la atención de los heridos y asegurar la derivación de los casos críticos”, afirmó en declaraciones a medios estatales.

Pero en los alrededores de los hospitales y entre los familiares de las víctimas, las quejas sobre la respuesta oficial y la ayuda internacional se multiplican en voz baja, entre la desesperación por la falta de información y la saturación de los centros de salud.

Un intenso olor a sangre y descomposición se extiende por los alrededores del Hospital José María Vargas y su morgue adyacente.

El volumen de heridos ha desbordado el sistema sanitario en La Guaira. La mayoría de los pacientes que llegan a este hospital —el principal del estado— son estabilizados antes de ser trasladados a centros en Caracas, a unos 25 kilómetros.

Algunos trabajadores de la salud empiezan a estar exhaustos.

“Ninguno de nosotros ha dormido nada prestando el apoyo. Aquí seguimos guerreando hasta que Dios decida ayudarnos”, me dice el enfermero José David Villegas.

“Los pacientes están siendo trasladados a otros hospitales porque estamos colapsados”, añade.

Mientras tanto, en los alrededores del hospital y su morgue, los heridos y los cuerpos continúan llegando, mientras decenas de familiares intentan identificar a las víctimas o buscan alguna noticia de los suyos en una escena marcada por la incertidumbre, la tensión y la angustia.

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