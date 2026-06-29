El tiempo de hoy en Miami para este lunes 29 de junio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 29 de junio indica que la temperatura alcanzará un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 49% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 4 y habrá nubes escasas. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:32 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:16 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas variarán entre los 81 y los 91 grados Fahrenheit (27 y 33ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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