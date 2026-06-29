Horóscopo de hoy para Aries del 29 junio de 2026

Tus verdades saldrán a la luz mostrando lo que necesitas para mantener viva la pasión en el amor. Abrázate a esas revelaciones que emergen desde tu ser: te mostrarán el camino hacia vínculos más auténticos, conscientes y una forma de amar más sincera y coherente con lo que realmente sientes.

Horóscopo de amor para Aries Piensa en organizar una reunión o una noche fuera en la ciudad y disfruta con amigos o con tu pareja. Casi cualquier interacción social que organizas vale la pena el esfuerzo y los resultados terminan de manera más que satisfactoria. Si tienes pareja, es igualmente gratificante para ti el solo pasar algún tiempo juntos.

Horóscopo de dinero para Aries Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.