Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 junio de 2026

Es un momento en el que se activa tu guía interior y se ilumina lo que antes permanecía oculto. Tomas conciencia de procesos inconscientes que ahora puedes comprender mejor. Sanarás viejas heridas vinculares a través del perdón y el agradecimiento, abriendo un crecimiento espiritual profundo.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu vida emocional domina, eres sensible a los sentimientos de aquellos que están cerca de ti. Ellos aprecian tu actitud, comprensión y disfrutan las conversaciones estimulantes. Aun si usualmente eres más realista sobre el romance, te involucras rápidamente, mostrando de manera notable mucha más preocupación y compromiso.

Horóscopo de dinero para Capricornio Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.