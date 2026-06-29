Horóscopo de hoy para Géminis del 29 junio de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tus palabras fluirán con una elocuencia especial, potenciando tu capacidad de influencia en el entorno cercano. La amabilidad se vuelve una herramienta poderosa que abre puertas y mejora vínculos. También favorece acuerdos en lo personal y en lo profesional, con un impacto positivo.

Horóscopo de amor para Géminis

Te sientes sociable y encuentras placer en una nueva amistad, encontrando a otras personas intrigantes, si estas en una relación continuas nutriendo y apoyado a esa persona cercana a ti. Si eres soltero, alguien a quien no has considerado anteriormente puede estar interesada, cuando empiezas a pensar en ella de esta manera.

Horóscopo de dinero para Géminis

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraGéminis

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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