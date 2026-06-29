Horóscopo de hoy para Libra del 29 junio de 2026

El universo te impulsa a disfrutar de momentos sociales, donde la diversión y la camaradería serán protagonistas. Será un excelente momento para compartir con amistades cercanas y crear experiencias memorables. Una invitación inesperada podría abrir la puerta a una etapa más alegre.

Horóscopo de amor para Libra Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Libra Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.