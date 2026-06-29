Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 junio de 2026

Cuando te embarques en un nuevo proyecto, elige aquello que realmente despierte tu inspiración y entusiasmo. Tu espíritu aventurero será clave para avanzar con confianza, guiado por una gracia especial. La creatividad y la sabiduría se convierten en tus aliados más valiosos en este recorrido.

Horóscopo de amor para Sagitario Todos los que conoces están contentos de cumplir tus deseos, tu confianza y encanto atrae a más personas que quieren llegar a conocerte. También las caras familiares parecen sorprendentemente querer renovar contacto contigo. Aun tu pareja actual y parejas potenciales son cariñosas y pueden darte una sorpresa inesperada.

Horóscopo de dinero para Sagitario Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.