WhatsApp ya te deja reservar tu nombre de usuario y así puedes asegurarlo antes que nadie

Si usas WhatsApp a diario, esto te interesa y mucho. Meta acaba de abrir el proceso de reserva de nombres de usuario (también conocidos como handles) para los más de 3,000 millones de personas que usan la app de mensajería más popular del mundo. El lanzamiento global de la función todavía está en camino, pero ya puedes asegurarte de que nadie más te “robe” el nombre que quieres antes de que llegue el gran día. Y lo mejor es que todo el proceso se hace directamente desde la app, sin necesidad de webs de terceros ni pasos complicados.

El cambio que viene es histórico. Por primera vez en sus más de 15 años de historia, WhatsApp permitirá que te identifiques con un @ en lugar de con tu número de teléfono. Una jugada que ya tienen desde hace tiempo Telegram y otras plataformas, y que Meta ahora trae a su app estrella para darle a los usuarios algo que pedían a gritos: más privacidad y más control sobre quién puede contactarte.

Por qué reservar tu handle de WhatsApp ahora mismo

El sistema de nombres de usuario no está disponible todavía para todos, pero el proceso de reserva ya está abierto y se está desplegando de forma progresiva en todo el mundo a partir de esta semana. Eso significa que si esperas demasiado, alguien más puede quedarse con el nombre que tú querías usar, ya sea tu marca personal, el nombre de tu negocio o simplemente el apodo con el que todo el mundo te conoce.

Una vez que reserves tu handle, quedará bloqueado para ti y nadie más podrá reclamarlo mientras llega el lanzamiento masivo de la función. Es básicamente como cuando abrieron los registros de dominio en internet, pero para la app que llevas en el bolsillo. Y si ya tienes cuenta en Instagram o Facebook, hay buenas noticias: Meta te da prioridad para reclamar ese mismo nombre en WhatsApp vinculando tus cuentas a través del Centro de Cuentas de Meta. Es decir, si ya eres @tunombre en Instagram, puedes asegurarte de serlo también en WhatsApp.

Para quienes no tengan claro qué nombre elegir, la propia plataforma incluye un generador de sugerencias que propone opciones basándose en tu nombre y perfil. Así que ni eso es excusa para quedarse sin uno.

Cómo reservar tu nombre de usuario desde la app de WhatsApp paso a paso

El proceso es más rápido de lo que imaginas. Solo necesitas tener instalada la versión más reciente de WhatsApp en tu teléfono, ya sea Android o iPhone. Una vez que te llegue la actualización con esta opción, el camino es el siguiente:

Abre WhatsApp y ve a Ajustes o Configuración (el ícono del engranaje). Desde ahí, entra en Cuenta y luego busca la opción Nombre de usuario. Cuando entres, verás un campo donde podrás escribir el identificador que quieres. El sistema revisa en tiempo real si ese nombre ya está siendo usado en el ecosistema completo de Meta, para que no haya duplicados.

Al momento de elegirlo, ten en cuenta que el nombre de usuario debe tener entre 3 y 35 caracteres, solo puede incluir letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos, y no puede empezar con “www” ni terminar en extensiones como “.com” o “.net”. Una vez que lo confirmes, tu handle quedará vinculado a tu cuenta y podrás compartirlo como enlace o simplemente diciéndole a alguien tu “@”, sin revelar tu número de teléfono.

Hay además una opción extra de seguridad bastante útil: WhatsApp permite activar un PIN de cuatro dígitos que cualquier persona nueva deberá ingresar antes de poder escribirte por primera vez usando tu nombre de usuario. Un filtro sencillo pero efectivo para evitar mensajes no deseados de desconocidos.

Qué cambia con los nombres de usuario en WhatsApp

El impacto de esta función va mucho más allá de tener un nombre “molón” en la app. Hoy en día, compartir tu número de teléfono con desconocidos, clientes o contactos profesionales implica ceder una información muy sensible que puede terminar en manos equivocadas. Con los handles, eso deja de ser un problema.

Imagina poder darle tu contacto de WhatsApp a alguien en un evento, en una reunión de negocios o en un grupo de comunidad, sin que esa persona tenga acceso a tu número real. Esa es exactamente la privacidad que Meta quiere ofrecerle a sus usuarios con esta actualización. La app se transforma así en una herramienta mucho más parecida a lo que ya conocemos de redes sociales, pero con todo el peso y la confianza que tiene WhatsApp en el día a día de millones de personas.

El despliegue completo de la función se espera a lo largo de la segunda mitad de 2026. Mientras llega, lo más inteligente es entrar ahora mismo a la app, actualizar a la última versión y asegurarte ese nombre que quieres. Los buenos nombres siempre se van rápido, y en esto de los handles, el que no corre, vuela.

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