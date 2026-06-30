3 claves que explican por qué Keiko Fujimori ganó en Perú esta vez después de tres derrotas previas

Keiko Fujimori ha logrado imponerse en las elecciones presidenciales en Perú, según el resultado final del escrutinio publicado este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE completó al 100% el recuento de las actas electorales tras más de tres semanas desde el balotaje del pasado 7 de junio.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% y 9.173.755 votos del candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, según la ONPE.

La diferencia entre ambos fue de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana en las últimas décadas.

De esta manera, a falta de la proclamación oficial, Fujimori accederá a un cargo que buscaba desde hace 15 años pero que le había sido esquivo por distintos motivos.

Superar aunque fuera por esa mínima diferencia la mitad de los votos válidos era un reto difícil para la hija del expresidente Alberto Fujimori: este fue el cuarto balotaje presidencial que disputó..

Hay tres claves que explican por qué Fujimori consiguió pasar esa barrera ahora, a sus 51 años:

1. El antifujimorismo cede

Fujimori había sido derrotada en las tres elecciones pasadas, incluso por estrechos márgenes, por un movimiento político que carecía de una estructura orgánica: el antifujimorismo.

Así se denomina el rechazo que genera en votantes de diversos perfiles, desde liberales hasta izquierdistas y centristas, la idea de que un Fujimori gobierne Perú.

Eso obedece en gran medida al recuerdo de cuando Fujimori padre presidió el país entre 1990 a 2000, dio un autogolpe de Estado y fue responsable de actos de corrupción y violaciones de derechos humanos por los que más tarde recibiría una condena de 25 años de cárcel.

En el balotaje de 2016, por ejemplo, muchos izquierdistas apoyaron a un exbanquero de Wall Street como Pedro Pablo Kuczynski para derrotar a Keiko Fujimori, quien tuvo 49,88% de los votos.

Anadolu via Getty Images: El antifujimorismo había sido una fuerza decisiva en las elecciones peruanas de los últimos 15 años.

Y, en la segunda vuelta de 2021, votantes liberales y centristas respaldaron al candidato de un partido marxista como Pedro Castillo para que derrotara a Fujimori, quien recibió un porcentaje casi idéntico de apoyo.

Sin embargo, tras la muerte del expresidente Fujimori en 2024, esa coalición variopinta parece haber cedido de forma leve pero decisiva en estas elecciones.

“El antifujimorismo se ha debilitado, entonces ya no genera esa tracción que generaba”, dice el politólogo José Incio, profesor de ciencias sociales en la Pontificia Universidad Católica de Perú, a BBC Mundo.

Ese debilitamiento se debe en parte al descontento que generó el gobierno de Castillo, quien protagonizó varios escándalos, intentó disolver el Congreso en 2022 al igual que Fujimori tres décadas antes, pero fracasó y fue condenado a 11 años de cárcel por rebelión y conspiración.

Que Sánchez haya sido ministro de Castillo y se considerase su heredero político en este balotaje llevó a muchos antifujimoristas a evitar cerrar filas detrás de él.

Eso allanó el camino al poder de Fujimori, quien en la campaña reivindicó varios aspectos del gobierno de su padre aunque prometió evitar la corrupción y violaciones de derechos humanos como las que llevaron a la cárcel a su progenitor.

2. El cansancio con la inestabilidad

La inestabilidad política de Perú es tan grande que el país ha visto a ocho personas ejercer su presidencia en la última década. Fujimori será la novena, a partir del 28 de julio.

Los expertos atribuyen ese fenómeno a una pérdida del equilibrio entre los poderes del Estado desde que el Congreso forzó la caída de Kuczynski en 2018, al iniciar un proceso para destituirlo por “incapacidad moral”.

Ese mecanismo constitucional fue activado por el partido de Fujimori, que tenía mayoría absoluta en el Legislativo, y desde entonces comenzó a emplearse con frecuencia para presionar al Ejecutivo y destituir a otros presidentes.

AFP via Getty Images: Keiko Fujimori presentó en 2011 su primera candidatura presidencial.

Los congresistas han aprovechado además su poder aumentado para aprobar una serie de gastos que pueden poner riesgo el equilibrio macroeconómico.

Y semejante confusión también parece haber pesado en las urnas.

“Hay una especie de cansancio acumulado en la gente, porque esta campaña y la crisis política previa han sido muy intensas”, explica Ricardo Cuenca, un psicólogo social e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos.

En estas elecciones Fujimori buscó presentarse como garantía de estabilidad, con su eslogan “vuelve el orden” y promesas de encauzar la economía como hizo el gobierno de su padre.

A diferencia de lo que podía pasar si ganaba Sánchez, la presidenta electa tendrá un nivel de apoyo en el Congreso que, según analistas, le evitaría ser destituida, aunque carezca de mayorías propias.

“Lo que hay es un poco de agotamiento y Keiko Fujimori gana porque se volvió ‘el mal menor’, cosa que no había pasado en las tres elecciones anteriores”, dice Cuenca a BBC Mundo.

3. El atractivo de la “mano dura”

Fujimori también colocó el tema de la seguridad como eje central de su campaña, con promesas de combatir los delitos con firmeza.

“Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura contra el crimen”, dijo siendo candidata.

AFP via Getty Images: La inseguridad ha sido una preocupación prioritaria de los peruanos en estas elecciones, ante el aumento de las extorciones y la violencia.

Sus propuestas incluyeron involucrar a los militares en tareas de seguridad, permitir que magistrados anónimos juzguen a presuntos delincuentes, construir megacárceles como la de Nayib Bukele en El Salvador, obligar a los presos a trabajar para obtener alimentos y expulsar a inmigrantes irregulares que cometan delitos.

Fujimori prometió además “pacificar Perú” y apeló al recuerdo de su padre como un presidente que enfrentó y derrotó a dos insurgencias armadas de izquierda.

Todo eso sedujo a votantes en un país donde la inseguridad es preocupación prioritaria tras un aumento de la extorsión y los homicidios, que llegaron a 10,7 cada 100.000 habitantes el año pasado.

“Es una tendencia de la derecha populista en general en América Latina trabajar con el miedo de la gente por una inseguridad que existe”, señala Cuenca.

Agrega que, además de la delincuencia, el problema se vincula a la incertidumbre que genera en la sociedad una mala gestión del Estado.

“Por lo tanto, quien me ofrece un camino más directo a las soluciones de esos problemas (y) se compromete a ser ‘duro’ con esto, finalmente termina en una posición atractiva para muchos”, explica el psicólogo social.

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