Horóscopo de hoy para Géminis del 30 junio de 2026

Te llegarán propuestas comerciales y tendrás criterio firme para negociar. Los trámites de herencias avanzarán de forma favorable siempre que mantengas la documentación en orden. Si necesitas financiamiento, este puede ser un buen momento para solicitarlo y sumar los recursos disponibles de manera estratégica.

Horóscopo de amor para Géminis Si estas en una relación demuestras tu devoción al compartir con tu pareja los sentimientos más íntimos que tienes, dejándole saber que la adoras. Confiando uno en el otro, las cosas delicadas que han esperado a ser discutidas se manejan francamente y al final acabas admitiendo cosas sorprendentes.

Horóscopo de dinero para Géminis ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.