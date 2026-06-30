La Corte Suprema dicta sentencia sobre atletas transgénero en deportes femeninos

La Corte Suprema estableció un nuevo precedente a nivel nacional que permite a los estados proteger los deportes femeninos.

Los magistrados fallaron a favor de Virginia Occidental e Idaho, en contra de las atletas transgénero que demandaron para obtener acceso a los deportes femeninos.

Los estados contaron con el respaldo del bufete de abogados Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF), mientras que las atletas transgénero fueron representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Cooley Legal.

En las esperadas sentencias, la Corte Suprema ratificó las leyes estatales que exigen que los estudiantes-atletas compitan en equipos deportivos que correspondan a su sexo biológico al nacer, en lugar de a su identidad de género.

El fiscal general de Virginia Occidental, John McCuskey, elogió la decisión de la Corte en una declaración a Fox News Digital.

“Esta es una victoria trascendental para todas las atletas que alguna vez han competido, o soñado con competir, en un terreno de juego justo y seguro. La decisión de la Corte Suprema de hoy reafirma lo que el sentido común y la ley han dejado claro desde hace mucho tiempo: los estados tienen derecho a designar equipos deportivos según el sexo biológico, no la identidad de género. Sin esa distinción, el Título IX se desvirtúa y décadas de progreso logrado con tanto esfuerzo para el avance de las atletas se borran”, declaró McCuskey.

El Fiscal General de Idaho, Raul Labrador, se hizo eco de la declaración de McCuskey.

“La decisión de hoy es una victoria para el sentido común, la justicia y las innumerables niñas y mujeres que se dedican al atletismo. Idaho fue pionero a nivel nacional al convertirse en el primer estado en proteger el deporte femenino, y nunca he dudado en defender esa ley”, declaró Labrado.

“La Corte Suprema ha confirmado que los estados pueden preservar la competencia justa y proteger las oportunidades por las que generaciones de mujeres lucharon. Todos los padres pueden tener la tranquilidad de que nuestra ley protege a sus hijas que compiten en Idaho”, añadió.

La “Ley para la Protección del Deporte Femenino” de Virginia Occidental y la “Ley de Equidad en el Deporte Femenino” de Idaho fueron el centro de una intensa batalla legal.

Estas leyes estatales habían sido bloqueadas en los últimos años después de que atletas transgénero de Virginia Occidental e Idaho presentaran demandas exitosas para impugnarlas. Tras años de intentos fallidos por parte del tribunal de apelaciones, la Corte Suprema accedió a revisar ambos casos en julio pasado. Ahora, después de las audiencias orales en enero, las leyes quedarán protegidas.

Las demandantes transgénero fueron Lindsay Hecox, una atleta transgénero que aspiraba a competir en atletismo y campo a través femenino en la Universidad Estatal de Boise, y Becky Pepper-Jackson, una joven atleta transgénero de Virginia Occidental, quien demandó al estado en 2021, cuando cursaba la escuela secundaria, antes de ganar recientemente el campeonato estatal de lanzamiento de peso en atletismo femenino en mayo.

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