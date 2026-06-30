Presos tomaron control parcial de una cárcel en Carolina del Norte y retuvieron a guardias

Las autoridades de Carolina del Norte recuperaron el control del Centro Regional de Detención Bertie-Martin, después de que varios internos dominaran al personal penitenciario, retuvieran a dos custodios y ocuparan parte de las instalaciones durante varias horas.

El incidente comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana del lunes en la cárcel ubicada en Windsor, según informó el sheriff del condado de Bertie, Tyrone Ruffin.

Reclusos sometieron a custodios y ocuparon sectores del penal

De acuerdo con las autoridades, los internos agredieron al personal correccional que estaba de servicio y lograron tomar control de algunas áreas del centro de detención.

Dos agentes fueron retenidos como rehenes y un tercer custodio logró escapar.

El primer oficial que respondió al llamado llegó aproximadamente dos minutos después de la alerta inicial, pero no pudo ingresar a las instalaciones.

Las autoridades establecieron rápidamente un perímetro alrededor del complejo.

Al momento del incidente había 88 reclusos y tres custodios dentro del centro.

Negociaciones permitieron liberar a rehenes e internos

Hacia las 9:30 de la mañana, un grupo de 18 internos y los dos custodios retenidos fueron liberados sin lesiones tras negociaciones con las autoridades.

Minutos después, otro grupo de internos abandonó las instalaciones.

Posteriormente, agentes de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) ingresaron al penal para recuperar el control total y asegurar a los reclusos restantes.

Aproximadamente a las 2:00 de la tarde, las autoridades declararon despejada la instalación.

Autoridades investigan qué originó el incidente

La SBI informó que todos los internos y trabajadores fueron localizados y permanecen bajo resguardo.

Las personas que sufrieron lesiones recibieron atención médica y los reclusos fueron trasladados a otros centros penitenciarios.

Las autoridades señalaron que el penal permanecerá asegurado mientras se evalúan los daños.

Hasta el momento no se ha determinado qué provocó el incidente.

El sheriff Ruffin indicó que no existió amenaza para la comunidad durante el operativo.

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