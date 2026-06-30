Sheinbaum destaca reducción de homicidios en México y califica como una “hazaña” los siete años de la Guardia Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este martes el papel de la Guardia Nacional (GN) al conmemorar el séptimo aniversario de la corporación, a la que calificó como una de las transformaciones institucionales más importantes del país y un componente clave de la estrategia de seguridad de su administración.

Durante la ceremonia realizada en el Campo Militar 37-C, en Huehuetoca, Estado de México (Centro del país), la mandataria afirmó que la creación de la Guardia Nacional en 2019 representó una “hazaña” por el crecimiento alcanzado en pocos años y sostuvo que el trabajo de sus integrantes ha contribuido a la reducción del 46% en los homicidios dolosos registrada por el gobierno federal.

Ante elementos de las Fuerzas Armadas y mandos de la corporación, Sheinbaum destacó que la Guardia Nacional pasó de ser un proyecto de seguridad a consolidarse como una institución integrada por más de 125,000 efectivos, distribuidos en 53 coordinaciones regionales y respaldados por 590 cuarteles en todo el territorio nacional.

La presidenta aseguró que el fortalecimiento de la corporación forma parte de una estrategia que también contempla la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las labores de inteligencia y una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Con orgullo y gallardía participamos en la ceremonia en el marco de nuestro #7ºAniversarioGN. Cumplimos #7AñosEnGuardia pic.twitter.com/wPxVjf51dk — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) June 30, 2026

Guardia Nacional presume crecimiento y resultados operativos

Durante el acto conmemorativo, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, presentó un balance de las acciones realizadas por la institución desde su creación. Informó que la corporación ha detenido a más de 45,000 personas relacionadas con actividades delictivas, asegurado alrededor de 23,000 armas de fuego y decomisado más de 213 toneladas de drogas.

7.° Aniversario de la Guardia Nacional. Huehuetoca, Estado de México https://t.co/iFNzLu7QQh — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 30, 2026

También señaló que los operativos permitieron desmantelar más de 2,000 laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de narcóticos, mientras que la meta del gobierno es ampliar la fuerza operativa hasta alcanzar los 170,000 elementos antes de que concluya la actual administración.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siete de cada diez mexicanos manifiestan confianza en la Guardia Nacional, el nivel más alto registrado entre las instituciones de seguridad del país.

La mandataria aprovechó el contexto global del Mundial de Fútbol 2026, del cual México es sede actual, para ligar el orgullo nacional con la labor de vigilancia Crédito: Gobierno de México | Cortesía

Reconocen a elementos por operativos, integridad y servicio

Como parte de la ceremonia, la presidenta entregó condecoraciones a integrantes de la Guardia Nacional por acciones sobresalientes en operativos de seguridad, desempeño profesional y actos de integridad. Entre los reconocimientos figuraron elementos que participaron en la respuesta a un ataque armado ocurrido en abril en la zona arqueológica de Teotihuacan, así como personal involucrado en importantes aseguramientos de droga y en el desmantelamiento de centros de operación del crimen organizado.

También fueron distinguidos integrantes por su desempeño académico, deportivo y por conductas ejemplares dentro de la institución. Entre ellos destacó el sargento segundo José Augusto Hernández Páez, quien fue reconocido tras rechazar un soborno de 25,000 pesos y denunciar el intento de corrupción durante el cumplimiento de sus funciones.

En su mensaje final, Sheinbaum afirmó que la Guardia Nacional se ha convertido en uno de los pilares de la política de seguridad del gobierno federal y sostuvo que su misión seguirá siendo proteger a la población, preservar la paz y fortalecer la confianza ciudadana mediante el servicio con disciplina, honestidad y respeto a los derechos humanos.

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