Gobierno electo de Colombia presenta equipo de transición

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó al equipo que preparará la transición con el gobierno saliente de Gustavo Petro, quien fijó para el jueves el inicio formal del traspaso de poderes.

El equipo de transición de De la Espriella lo conforman unas 1.300 personas encabezadas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien aseguró que se trata de “la apuesta más audaz que se ha hecho en toda la historia de Colombia para un proceso de transición”.

Restrepo explicó que la estrategia, denominada “Arca de Noé”, comenzó hace ocho meses y estará organizada por sectores, cada uno con equipos técnicos encargados de recopilar información sobre el estado de las entidades, identificar los principales desafíos y preparar las decisiones que deberá adoptar el nuevo gobierno desde el inicio de su mandato.

Este martes De la Espriella también designó al economista y dirigente conservador Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, cargo que asumirá el próximo 7 de agosto con el inicio del nuevo gobierno.

Anuncian “grupo anticorrupción” para investigar a Petro

Como parte del plan, se anunció la creación de un grupo élite anticorrupción que recopilará denuncias e información sobre presuntas irregularidades en la administración de Petro y que, de encontrar méritos, trasladará los casos a las autoridades judiciales.

Las declaraciones de Restrepo provocaron una rápida respuesta de Petro, quien aseguró en su cuenta de X que el énfasis de la transición en presuntos casos de corrupción busca en realidad “desconocer los grandes avances sociales” de su gobierno y no investigar posibles delitos.

Cepeda llama a la desobediencia civil

En tanto, el candidato perdedor Iván Cepeda pidió a De la Espriella renunciar a la nacionalidad estadounidense antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, y aclarar la naturaleza de su colaboración con la justicia de ese país en el caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab, de quien fue abogado.

El senador del Pacto Histórico aseguró que, de no hacerlo, emprenderá “el camino de la desobediencia civil pacífica” porque no reconocerá “la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

Las declaraciones representan un endurecimiento del discurso de Cepeda, quien, tras reconocer oficialmente el triunfo de De la Espriella, había anunciado que ejercería una oposición “democrática y constructiva” desde el Congreso.

La jornada coincidió además con la publicación del tercer informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), que felicitó a los colombianos por una segunda vuelta “cívica y pacífica”, reconoció la elección de la fórmula integrada por De la Espriella y Restrepo para el período 2026-2030 y destacó el trabajo de las autoridades electorales.