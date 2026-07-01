Hombre de Louisiana que se hacía llamar Santa Claus fue arrestado por explotación sexual infantil

Un hombre de Louisiana de 75 años, que legalmente cambió su nombre a Santa Claus, fue arrestado luego de que las autoridades alegaran que usó una aplicación de citas para concertar una cita con alguien que creía que era un chico de 15 años, durante una operación encubierta contra la explotación infantil.

Santa Claus, residente de Nueva Orleans, fue arrestado el 26 de junio por cargos de solicitud de favores sexuales a un menor a través de internet y conducta indecente con un menor, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Kenner.

Los registros penitenciarios revisados ​​por la revista People muestran que ingresó al Centro Correccional de Jefferson Parish ese mismo día. Se le fijó una fianza de $20,000 dólares por cada cargo.

Según el comunicado, Claus está acusado de contactar a un detective encubierto que se hacía pasar por un chico de 15 años a través de una aplicación de citas. Durante sus conversaciones, los investigadores alegan que habló de realizar actos sexuales antes de concertar una cita con el supuesto adolescente.

Según la policía, los detectives detuvieron a Claus, quien luce una espesa cabellera blanca y una larga y tupida barba, sin incidentes tras su llegada al lugar de encuentro acordado.

“Su apariencia física indica que adopta la personalidad de Papá Noel, lo cual es alarmante considerando que intentaba tener relaciones sexuales con un menor”, se lee en el comunicado.

El arresto se produjo durante una operación encubierta contra la explotación infantil llevada a cabo el fin de semana por la Unidad de Delitos Cibernéticos/ICAC de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Kenner, según la agencia.

La policía indicó que la operación resultó en 11 arrestos.

Según el departamento, los cargos presentados durante la operación incluyen solicitud de favores sexuales a un menor a través de medios informáticos, conducta indecente con un menor y conducta indecente relacionada con el acoso sexual.

“Todos estos acusados ​​representan un peligro para nuestra juventud y la sociedad”, declaró el jefe Keith A. Conley en el comunicado del departamento.

“Hablamos a diario sobre la vulnerabilidad de nuestros hijos en las redes sociales y plataformas de videojuegos, y ahora hemos arrestado a una persona que se disfraza de Papá Noel e invita a los padres a sentar a sus hijos pequeños en su regazo para tomarse fotos. Esto sirve de advertencia para padres y tutores”, continuó Conley.

La policía informó que los detectives han obtenido órdenes de arresto para otros 10 sospechosos cuyas identidades se darán a conocer tras su detención.

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