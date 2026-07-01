Horóscopo de hoy para Leo del 1 julio de 2026

Es posible que algunos pensamientos o preocupaciones influyan en tu nivel de energía y bienestar. Por eso, si notas una tendencia al pesimismo, busca actividades que te ayuden a adoptar una perspectiva más positiva. También será un buen momento para prestar atención a tu alimentación, incorporando calcio y vitamina D.

Horóscopo de amor para Leo Llegas fácilmente a tus sentimientos, en un impulso y sin tener en cuenta las consecuencias. Cuando busques una pareja nueva, tu corazón te mostrará el camino. Si ya estás en una relación, hay personas interesantes que pueden llegar a alterar el balance y complejidades de tu relación existente.

Horóscopo de dinero para Leo Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.