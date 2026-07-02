Arrestan a mayor de la Fuerza Aérea que exigía juicio político en contra de Donald Trump

Jason Watson, mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, fue arrestado por exigir un juicio político en contra del presidente Donald Trump y del vicepresidente James David Vance.

Postrado en las escaleras del Capitolio, acompañado del demócrata Al Green, el militar pedía sancionar a los dos personajes de mayor autoridad en la Casa Blanca bajo el argumento de haberse inmiscuido innecesariamente en los asuntos de tres países.

“Cuando el presidente de los Estados Unidos ordena una acción militar contra otros países —salvo en casos de emergencia donde los intereses estadounidenses se encuentren bajo amenazas inminentes y graves, como ocurrió con Venezuela, Cuba e Irán— eso constituye una usurpación inconstitucional de la autoridad del Congreso y una violación de la Cláusula de Poderes de Guerra.

Estas violaciones provocaron la muerte de 13 militares y heridas a cientos más. Por ello, el presidente y el vicepresidente deben ser sometidos a juicio político, condenados y destituidos”, expresó.

Después, a la lista de reclamos de Watson se sumaron: los despidos injustificados de personal gubernamental y la cancelación de múltiples programas de apoyo ordenados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la cruzada de deportación masiva de inmigrantes carentes de estatus legal encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y hasta las muertes de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good a manos de las autoridades de inmigración.

Donald Trump y James David Vance fueron señalados por Jason Watson como responsables de inmiscuirse en la política de tres países. (Crédito: Alex Brandon / AP)

“Cuando el presidente de Estados Unidos incita a la violencia contra el pueblo estadounidense que ejerce su derecho constitucional a reunirse y protestar pacíficamente, se violan nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda. Pastores que oraban por agentes del DHS fueron atacados violentamente sin provocación”, expuso.

En cierto momento de la intervención, Al Green se retiró del lugar y, al quedarse sin la presencia del representante demócrata, la Policía del Capitolio le pidió al militar descender de las escaleras del inmueble, lo cual se negó a hacer.

Por esa razón, el miembro de la Fuerza Aérea terminó siendo arrestado con la posibilidad de hacerse acreedor a una sanción disciplinaria bajo el Código Uniforme de Justicia Militar o en el caso más extremo a ser sometido a consejo de guerra.

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