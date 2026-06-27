J.D. Vance insiste en que, con o sin acuerdo de paz, EE.UU. es el ganador de la guerra con Irán

El vicepresidente James David Vance está convencido que, independientemente del rumbo que sigan las negociaciones de paz con el gobierno de Teherán y, si se alcanza o no un acuerdo de paz, Estados Unidos es el triunfador de la guerra iniciada en contra de Irán desde el 28 de febrero.

A pesar de la existencia de un memorándum de entendimiento (MOU) firmado por el presidente Donald Trump y el mandatario iraní Masoud Pezeshkian orientado a poner fin a la guerra y establecer un alto al fuego, la República Islámica dio el primer paso para romper dicho compromiso.

El jueves por la tarde, atacó a un buque mercante con bandera de Singapur que transitaba por el estrecho de Ormuz.

En respuesta, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desplegado en el Golfo Pérsico bombardeó algunas instalaciones militares iraníes ubicadas cerca de la costa, el vienes.

Posteriormente, durante las primeras horas del sábado, desde Teherán surgió la iniciativa de atacar a Bahréin, sitio donde se concentra la Quinta Flota de la Armada estadounidense.

El toma y daca de detonaciones elevó la posibilidad de reanudar un conflicto bélico que parece más complejo de resolverse de lo que parecía.

Hace algunas semanas, J.D. Vance fracasó en las negociaciones estadounidenses llevadas a cabo en Pakistán para sellar un acuerdo de paz con Irán. (Crédito: Jonathan Ernst / AP)

Durante una entrevista concedida al programa “Real Time with Bill Maher”, el cual trasmite la cadena de televisión HBO, el segundo hombre de mayor poder en la Casa Blanca restó importancia al hecho firmar cualquier tipo de acuerdo con Irán, pues lo define como un país muy debilitado militarmente después de que presuntamente Estados Unidos destruyó la mayor parte de sus depósitos de armas y de su armada.

“Si llegamos al acuerdo final, genial. Si no llegamos al acuerdo, su programa nuclear seguirá destruido. Seguirán siendo un país mucho más débil. Así que mi postura es que Estados Unidos gana de cualquier manera”, expresó.

Vance incluso señaló que el ejemplo más claro de la perdida de poderío de Irán a nivel internacional se refleja en la caída registrada en los precios del petróleo a raíz de la reapertura del estrecho de Ormuz alcanzada por Donald Trump.

“Si nos fijamos en el petróleo ahora mismo, ha vuelto a bajar a 73 dólares el barril, aunque llegó a subir a 126 dólares. Así que hay una señal de que algo importante está sucediendo”, puntualizó.

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