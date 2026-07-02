El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este jueves 2 de julio

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este jueves 2 de julio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 97 grados Fahrenheit (36ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1016.3 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:38 h y el atardecer será a las 20:38 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 97 grados Fahrenheit (26 y 36ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

En verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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