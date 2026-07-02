Pronóstico del tiempo en Miami para este jueves 2 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 2 de julio indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 86% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se prevén más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:33 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:16 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 81 y los 90 grados Fahrenheit (27 y 32 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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