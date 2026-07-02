Segunda tragedia en el Electric Forest de Michigan: encuentran sin vida a un hombre desaparecido tras el festival

Un hombre que había sido reportado como desaparecido tras asistir al festival de música Electric Forest fue encontrado muerto en una zona boscosa de Michigan, en un hecho que representa la segunda tragedia registrada durante el evento en apenas dos días.

La víctima fue identificada como Jerard “Jay” Jackson, de 28 años y residente de Illinois. Había sido visto por última vez la mañana del lunes 29 de junio, cuando abandonó el recinto del festival, celebrado en Rothbury, unos 60 kilómetros al noroeste de Grand Rapids.

La Policía Estatal de Michigan informó que, de acuerdo con las evidencias preliminares, Jackson aparentemente se quitó la vida y que “no hay indicios de un acto criminal”. No obstante, la investigación continúa mientras esperan el informe final del médico forense.

El joven desapareció tras salir del festival

Según relataron sus amigos, Jackson desapareció mientras el resto del grupo dormía en el campamento donde se hospedaban durante el festival.

Connor Prettyman, uno de sus acompañantes, publicó un mensaje en un grupo de Facebook del Electric Forest solicitando ayuda para localizarlo antes de que fuera encontrado sin vida.

El amigo explicó que Jackson dejó todas sus pertenencias en el campamento y que, antes de desaparecer, su comportamiento era diferente al habitual.

“Creemos que pudo haber atravesado algún tipo de crisis de salud mental y se alejó mientras nosotros dormíamos”, escribió.

Las autoridades localizaron posteriormente el vehículo de alquiler que utilizaba Jackson a varios kilómetros del festival. El automóvil estaba vacío y en su interior permanecían su cartera y las llaves.

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 3:30 de la tarde del martes en una zona boscosa de Rothbury, más de 24 horas después de que fuera visto por última vez.

Amigos recuerdan su sonrisa y piden respeto

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos compartieron mensajes de despedida en redes sociales, donde describieron a Jackson como una persona alegre y muy querida.

“Nunca dejaste de sonreír ni de hacer de este mundo un lugar mejor”, escribió uno de sus amigos.

Otra publicación señalaba: “Tenías la sonrisa más contagiosa del mundo. Espero que ahora puedas sentir cuánto te querían”.

Amanda Kay, amiga cercana de Jackson, pidió evitar la difusión de información no confirmada.

“Hay mucha información incorrecta circulando. Todos estamos intentando afrontar el duelo”, declaró.

Segunda tragedia durante el Electric Forest

La muerte de Jackson ocurrió apenas dos días después de otro hecho que también es investigado por las autoridades.

El domingo, durante labores rutinarias de mantenimiento, fue encontrado el cuerpo de un recién nacido —descrito por la policía como un neonato de cuatro semanas o menos— dentro de un baño portátil del festival.

Las autoridades continúan investigando ese caso para determinar las causas de la muerte y establecer si hubo algún delito. También manifestaron preocupación por el estado de salud de la madre, cuya identidad no ha sido revelada.

La policía pidió al público evitar especulaciones en redes sociales mientras ambas investigaciones permanecen abiertas.

El festival Electric Forest 2026 reunió a más de un centenar de artistas, entre ellos ILLENIUM, Kaskade, GRiZ y The String Cheese Incident, además de ofrecer actividades artísticas, deportivas y recreativas.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, en Estados Unidos puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para comunicarte con la Suicide & Crisis Lifeline, disponible las 24 horas del día. También ofrece atención mediante chat a través de su sitio web oficial.

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