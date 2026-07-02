Tito Muñoz, entre la música, el arte y el fútbol

Tito Muñoz es uno de los directores de orquesta latinos con más trayectoria del país, y en unos días podrá agregar a su hoja de vida haberse presentado en uno de los escenarios más prestigiosos de Estados Unidos: el Hollywood Bowl.

“Es mi primera vez […] y estoy muy emocionado de hacer mi debut”, dijo. “Para mí es muy especial porque por la Filarmónica [de Los Angeles] es una de las mejores del mundo”.

Muñoz tiene una encomienda muy especial porque conducirá a esta orquesta en el concierto The Classical World Cup, un programa con el que la LA Phil celebra “el juego bonito” y que incluye obras de todo el continente americano con temática futbolística.

El concierto, que tendrá lugar el jueves 9 de julio está integrado por obras de Ginastera, Samuel Barber, Copland y Revueltas, y proyectará The Art of the Goal, una nueva película conceptual multimedia creada por el cineasta Josh Kahn con música del compositor Adam Schoenberg. La interpretación en vivo de la partitura estará a cargo de la LA Phil, bajo la batuta de Muñoz.

Un dato interesante sobre este evento es que The Art of the Goal es la primera película original y partitura comisionadas por la LA Phil que se estrenan en el Hollywood Bowl en los 104 años de historia del recinto. El show ofrecerá a los asistentes la oportunidad de presenciar una fusión de arte, deporte y música en un mismo escenario.

En un comunicado de prensa, Kahn dijo que “para mí, The Art of the Goal representa el inicio de una misión creativa más amplia: acercar dos grandes universos culturales, la música clásica y el deporte, a través de la narrativa cinematográfica”.

The Art of the Goal es un corto que cuenta con la participación de jugadores de Los Angeles Football Club./Cortesía

La película incluye la participación de los jugadores del Los Angeles Fooball Club tanto dentro como fuera de la cancha, y destaca la rigurosa preparación y el dinamismo por el que se conoce el popular deporte.

Este concierto coincide con la celebración en este país, en México y Canadá, de la Copa Mundial de fútbol, el evento deportivo más popular del mundo.

La carrera de Muñoz comenzó cuando era niño, en su natal Queens, Nueva York. Tenía 10 años cuando comenzó a estudiar violín en una escuela pública de la ciudad donde vivía. Su madre, una inmigrante ecuatoriana, fue quien le compró su primer instrumento y fue también su principal promotora.

“Fue como un accidente”, dijo. “Ofrecían clases en mi escuela y yo quería hacerlo”.

La transición a la dirección fue algo natural en él porque, dijo, a él le gustaban las posiciones de liderazgo, y fue en la secundaria cuando comenzó a tomar en serio esta rama de la música.

“Siempre quise estar al frente, y me gustaba ese sentimiento de dirigir”, dijo.

Cuando comenzó a hacerlo, los maestros de Muñoz se dieron cuenta de que su inquietud por la dirección era genuina y comenzaron apoyarlo con oportunidades para practicar. Cuando estuvo en la universidad también aprovechó las oportunidades que tuvo para dirigir las orquestas que formaba con sus amigos.

En sus más de veinte años de carrera, Muñoz ha dirigido la Phoenix Symphony, la Opéra National de Lorraine y la Orchestre symphonique et lyrique de Nancy in France, y ha sido conductor asistente en The Cleveland Orchestra, la Cincinnati Symphony Orchestra, la Cincinnati Chamber Orchestra y el Aspen Music Festival.

Muñoz quien reside en Nueva York, es actualmente profesor de dirección de orquesta del Cleveland Institute of Music y también participa en una escuela de verano en Hancock, Maine.

Una de sus metas es dirigir algún día la Orquesta de Berlín, puesto que viaja con frecuencia a Alemania por cuestiones de trabajo.

“Vamos a ver”, dijo. “Vamos a ver”.

En detalle

Qué: concierto The Classical World Cup

Cuándo: jueves 9 de julio a las 8 pm

Dónde: Hollywood Bowl, 2301 N. Highland Ave., Los Angeles

Cómo: https://www.hollywoodbowl.com/