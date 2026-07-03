Cómo activar las alertas sísmicas en iPhone y Android paso a paso

Las alertas sísmicas no son solo una notificación más; son avisos diseñados para cortar el ruido habitual y captar tu atención cuando hay peligro real. Pueden avisarte segundos antes de que llegue la sacudida fuerte y ese margen, aunque breve, a veces basta para cubrirte, apagar una cocina o alejarte de objetos que podrían caerse.

La experiencia reportada en Venezuela mostró que las alertas basadas en la red y en sensores de dispositivos ayudaron a muchas personas a reaccionar antes de la llegada del movimiento fuerte, lo que confirma que estas funciones son herramientas prácticas y no meras curiosidades tecnológicas.

Funcionan vía mensajes de emergencia de las autoridades y sistemas como el de detección colaborativa de acelerómetros en Android.

No dependen exclusivamente de una app; muchas alertas se transmiten directamente por la red móvil.

Activarlas es sencillo y vale la pena revisarlo ahora mismo.

Cómo activar las alertas sísmicas en iPhone

Sigue estos pasos sencillos para asegurarte de recibir alertas gubernamentales y mensajes de emergencia en iOS. Revisa todo cada vez que actualices iOS para no perder configuraciones importantes.

Abre la app Configuración en tu iPhone.

Entra en Notificaciones.

Desplázate hasta el final de la pantalla donde aparecen las secciones de alertas del gobierno.

Activa las opciones disponibles como Alerta extrema y Alerta grave. Es esencial mantener esas opciones encendidas para recibir mensajes oficiales de sismos o tsunamis.

para recibir mensajes oficiales de sismos o tsunamis. Comprueba el volumen y que el teléfono no tenga un modo que silencie alertas críticas.

Ten en cuenta que Apple suele depender de canales oficiales del gobierno, por lo que si en tu país no hay esa infraestructura activa conviene complementar con apps locales de emergencia.

Cómo activar alertas de sismos en Android

En Android existen dos vías complementarias: las alertas gubernamentales por red y el sistema de detección de terremotos que Google ha desplegado en varias regiones. Activa ambas para maximizar tu probabilidad de recibir un aviso útil.

Abre la app Configuración en tu Android.

Busca Seguridad y emergencia o escribe en el buscador de ajustes términos como sismo, terremoto o alertas de emergencia.

Entra en Alertas de terremotos o en la sección de Alertas de emergencia.

Activa el interruptor de Alertas de terremotos y asegúrate de que los permisos de ubicación están habilitados. La ubicación es clave para que el sistema determine si debes recibir la alerta.

para que el sistema determine si debes recibir la alerta. Si tu teléfono ofrece una demostración de la alerta, ejecútala para comprobar sonido y visibilidad.

Revisa además las categorías de alertas inalámbricas como amenaza extrema y amenaza grave en el menú de Notificaciones si tu fabricante las incluye.

Si no ves la opción, confirma que los Servicios de Google Play están actualizados y que tu país soporta la función; no todos los territorios tienen cobertura todavía.

Activar las alertas sísmicas en tu teléfono es un gesto rápido que mejora tu seguridad y la de las personas a tu alrededor. No se trata de si iPhone o Android es mejor sino de que tu dispositivo esté preparado. Revisa ahora la configuración y comparte estos pasos con familiares y amigos; en un temblor cada segundo cuenta y un aviso a tiempo puede cambiarlo todo.

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