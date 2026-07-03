El tiempo de hoy en Miami para este viernes 3 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 3 de julio indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:34 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:16 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 90 grados Fahrenheit (27 y 32ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 83%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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