Metallica dona $100,000 dólares en apoyo a víctimas de los sismos en Venezuela.

La banda estadounidense Metallica, a través de su fundación “All Within My Hands”, realizó una donación valuada en $100,000 dólares para a las labores de asistencia a los afectados por los sismos registrados en Venezuela.

“Si bien aún no se ha determinado la magnitud total de los daños, las Naciones Unidas informan que hasta 6,8 millones de venezolanos podrían verse afectados, incluyendo a personas desplazadas o que han perdido el acceso a electricidad y agua. En los tres días posteriores al desastre se reportaron más de 68,000 personas desaparecidas, y la cifra oficial de fallecidos supera las 2,000 personas“, reveló la agrupación.

Dicha noticia fue confirmada desde el sitio web de la agrupación con un comunicado en el que se detalló que el apoyo fue canalizado a través de la organización Direct Relief, la cual se encuentra en la región afectada para brindar ayuda médica.

Con esta donación, Metallica contribuye a la colaboración entre agencias locales y regionales para movilizar insumos médicos y respaldar operaciones de búsqueda y rescate en las zonas que continúan necesitando apoyo.

“La donación incluye suministros de primeros auxilios, artículos de higiene para familias desplazadas, medicamentos para tratar lesiones agudas y fármacos para enfermedades crónicas destinados a personas cuyo acceso a atención médica habitual podría verse interrumpido”, se añadió.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la banda integrada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo destina recursos en materia de ayuda humanitaria.

Además de su enfoque en educación laboral y formación técnica, se ha sumado a esfuerzos de asistencia tras desastres naturales en diferentes partes del mundo, incluyendo los incendios forestales en Los Ángeles y Hawái.

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