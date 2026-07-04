Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 julio de 2026

Existe la posibilidad de que alguien te otorgue una suma de dinero como un generoso regalo o que cobres una herencia o un juicio pendiente. Esto te brindará nuevas posibilidades en el ámbito financiero. A veces la prosperidad y la abundancia llegan cuando menos te las esperas.

Horóscopo de amor para Capricornio Concéntrate en las cosas realmente importantes de tu vida, por ejemplo una coexistencia pacífica con tus amigos y tus seres queridos. Tranquilamente recuérdale a tu pareja si la tienes, lo mucho que significa para ti. Mantén la compostura cuando te enfrentes a un evento súbito, no tomes todo lo que ocurre como un ataque personal.

Horóscopo de dinero para Capricornio Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.