“Entrar al campo en la Copa Mundial de la FIFA fue algo tan surrealista”

Cuando era solo una niña, Kelly Fernández recuerda vívidamente cómo se quedaba hipnotizada ante los gigantescos campos de futbol que aparecían en su televisor cada vez que su papá y su familia se reunían para ver un partido.

“Me quedaba impresionadísima, solo de pensar en lo bien que han de sentirse los jugadores al salir al campo, con miles de aficionados rodeándolos y sus porras retumbando a su alrededor”, dice Kelly, residente de Los Ángeles.

Sin saberlo, años más tarde, la joven, quien también practica el deporte, viviría esa misma sensación que tantas veces se había imaginado.

Gracias a Coca-Cola y al hospital de la red Children’s Miracle Network, se seleccionó a un equipo de jóvenes embajadores para dar ser parte de los partidos inaugurales en Estados Unidos. Ante decenas de miles de aficionados y una audiencia televisiva mundial, los niños llevaron con orgullo las banderas nacionales al campo como parte de la ceremonia previa al partido de uno de los eventos deportivos más famosos del mundo.

Cada abanderado ha superado problemas de salud críticos o lesiones graves, como Kelly, quien ha jugado futbol desde hace 6 años y se lesionó el ligamento cruzado anterior hace dos años.

Su pasión por el deporte solo es comparable a su determinación para superar los desafíos que la vida suele plantear. En septiembre de 2024, Fernández sufrió una grave lesión en la rodilla derecha mientras jugaba un partido.

Tras ser evaluada por la Dra. Edison, de Children’s Miracle Network, le diagnosticaron una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del menisco de la rodilla derecha, lo que requería una cirugía. El 21 de octubre de 2024, la adolescente se sometió a un procedimiento integral que incluyó la reconstrucción del LCA, la reparación del menisco y una tenodesis extraarticular lateral con el cirujano especialista en medicina deportiva ortopédica, el Dr. Mann.

Desde el inicio de su recuperación, Fernández abordó la rehabilitación con un enfoque y un compromiso inquebrantables.

“Escuchas historias, pero nunca piensas que te va a pasar a ti, y tienes que mantenerte mentalmente enfocada”, afirma Kelly, recordando cómo se sintió al no poder practicar el deporte que ama. “Y con mi recuperación tuve que empezar desde cero; ni siquiera podía ponerme los calcetines, fue muy difícil”.

Coca-Cola Youth, durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, celebrado en el Estadio de Los Ángeles el 12 de junio de 2026 en Los Ángeles, California. Crédito: The Copa Cola Company | Cortesía

Kelly sosteniedo la bandera de Estados Unidos, lista para entrar al campo. Crédito: The Copa Cola Company | Cortesía

Cuenta que al principio fue un shock; se sentía un poco deprimida, pero luego recordó lo que el futbol le había enseñado: nunca hay que perder de vista tus metas; en su caso, su recuperación.

“Practicar un deporte te enseña a realmente dedicarte a tus metas, y si quieres mejorar, tienes que seguir adelante y seguir intentándolo, no importa cuántas veces tengas que hacerlo”, explica la futbolista. “Y fue lo que hice, aunque al principio me quería pegar la depresión porque pasé de ser súper activa e independiente a no poder hacer nada sola”.

Cumplió con 10 meses de fisioterapia y superó constantemente los hitos clave a lo largo del proceso, demostrando disciplina, perseverancia y una visión clara de su meta final: regresar al campo de futbol más fuerte que antes. Su dedicación nunca flaqueó, ni siquiera durante las fases más exigentes de su recuperación.

El esfuerzo y la determinación de Kelly Fernández dieron sus frutos cuando recibió el alta oficial para volver a jugar el 21 de agosto de 2025.

Se reincorporó con éxito a los entrenamientos regulares y a los partidos competitivos sin dificultad, demostrando no solo su recuperación física, sino también su fortaleza mental. Y luego recibió la noticia de que fue seleccionada para formar parte del equipo de jóvenes embajadores que participó en los partidos inaugurales en Estados Unidos.

“Cuando se comunicaron conmigo por primera vez, pensé que era una broma; no creía que fuera real, pero sí lo era”, se ríe al recordar cuando le llegó el mensaje. “Era una emoción cuando me di cuenta de que iba a pisar la cancha del Mundial”.

Y luego llegó el día, el partido de Estados Unidos contra Paraguay en la ciudad de Los Ángeles. Vestida de rojo y portando la sonrisa por la que es reconocida, sostenía su bandera junto a los otros jóvenes, quienes también la acompañaban. Describió el momento en que tomó su primer paso al campo como impresionante, un momento surrealista, y dijo que no podía contener sus lágrimas. El momento que tanto vio en televisión cuando era chica, finalmente lo iba a vivir.

El grupo de jóvenes sale al campo para el gran partido de USA v Paraguay. Crédito: The Copa Cola Company | Cortesía

“Al entrar al campo en la Copa Mundial de la FIFA, fue algo tan surrealista y un momento único en la vida que recordaré para siempre”, revela Kelly. “No solo para mí, sino también para mi familia. Es realmente un honor”.

Dijo que había varias cosas que hicieron ese momento especial, la más grande fue el poder compartir ese momento con sus papás.

“Mi papá estaba eufórico, muy emocionado, y aún más cuando le dije que lo iba a llevar al Mundial conmigo”, dijo ella. “Fue muy emotivo poder decírselo y hacer realidad también su sueño. Fue hermoso”.

“Mis papás son inmigrantes, y decirles que podían venir conmigo me emocionaba tanto”, agregó.

Explico que, antes del día del partido, tuvo tiempo de convivir con los otros jóvenes que formaron parte del grupo, y que muchos de ellos también habían tenido historias similares de recuperación; al escucharlas, se conmovió mucho.

“El futbol te ayuda a crear un sentido de comunidad tanto dentro como fuera del campo, y esta experiencia me permitió conocer a otros jóvenes que saben lo que es estar en proceso de recuperación y lo que es sentir esa desesperación por volver a la cancha”, dijo. “Me sentí comprendida, y como que no estaba sola en mi experiencia”.

Desde su regreso a la cancha, Kelly ha mantenido su fuerza y condición física, al tiempo que aplica activamente las mejoras biomecánicas que desarrolló durante la rehabilitación, tanto dentro como fuera del campo.

Más allá de sus logros deportivos, esta joven es conocida por su espíritu positivo y su presencia inspiradora. La trayectoria de esta joven y la de muchos de los que participaron son un testimonio de su fortaleza de carácter y sirven de ejemplo de perseverancia, disciplina y pasión por el deporte que ama.

“Esta experiencia realmente me demostró que un mal momento puede convertirse en un resultado maravilloso”, reflexionó Kelly. “Nunca hubiera imaginado que romperme el ligamento cruzado anterior y pasar por esa difícil experiencia me permitirían, algún día, estar presente en un partido de la Copa Mundial de la FIFA”.