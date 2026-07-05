Niña hispana recibe un disparo en la cabeza durante tiroteo en un estacionamiento de McDonald’s en Florida

Una niña de 11 años resultó gravemente herida después de que un empleado de un restaurante McDonald’s presuntamente disparara un arma de fuego durante un altercado en el estacionamiento del establecimiento, en Hallandale Beach, Florida.

La menor, identificada como Dora Belén Rivera, permanecía dentro de una camioneta junto a su padre y sus dos hermanos, de 2 y 5 años, mientras su madre ingresaba al restaurante para recoger un pedido de comida cuando ocurrió el incidente el pasado 27 de junio.

La familia no era el objetivo de los disparos

Según las autoridades, la familia quedó atrapada en medio de un enfrentamiento que involucraba al empleado Ralph N-Kosi Blue III, de 18 años.

De acuerdo con la investigación, el joven se dirigía a iniciar su turno de trabajo cuando otra persona corrió hacia él en el estacionamiento. En ese momento, presuntamente sacó un arma y disparó, impactando el vehículo donde se encontraba la familia.

La niña recibió un disparo en la cabeza, mientras que su padre, Oscar Román Mirón, sufrió una herida de bala en la cadera. Los otros dos menores resultaron ilesos.

La bala continúa alojada en la cabeza de la menor

Rivera continúa hospitalizada tras ser sometida a una cirugía de emergencia.

Según una campaña de recaudación de fondos creada para ayudar a la familia con los gastos médicos, los médicos decidieron no retirar el proyectil porque hacerlo representaba un riesgo mayor para la paciente.

La iniciativa señala que la menor enfrenta un largo proceso de recuperación y que sus hermanos también reciben apoyo debido al impacto emocional que les dejó el ataque.

Por su parte, el padre fue dado de alta tras recibir atención médica.

Videos de vigilancia forman parte de la investigación

Un informe de arresto, citado por NBC Miami, indica que dos días antes del tiroteo varias personas acudieron al restaurante buscando a Blue, quien presuntamente se ocultó en la parte trasera del establecimiento.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que otro joven corrió hacia el empleado y se refugió al otro lado del vehículo donde estaba la familia.

Las imágenes muestran que Blue levantó rápidamente el arma y efectuó los disparos, uno de los cuales atravesó la camioneta e hirió a la niña y a su padre.

El empleado fue despedido y enfrenta varios cargos

Blue fue acusado de dos cargos de agresión agravada con un arma mortal y dos cargos de agresión con un arma mortal sin intención de matar.

En un comunicado, el propietario del restaurante McDonald’s de Hallandale Beach, Brad Ashlin, confirmó que el joven ya no trabaja para la empresa.

“Estamos devastados por el tiroteo ocurrido fuera de nuestro restaurante. Nuestros pensamientos están con el padre y la niña que resultaron heridos, así como con toda su familia durante este difícil momento”, expresó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las circunstancias del enfrentamiento que derivó en el tiroteo.

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