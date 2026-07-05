Pato O’Ward regala una alegría a México tras ganar el Gran Premio Honda Indy 200

El mexicano Pato O’Ward consiguió este domingo su primera victoria de la temporada en la IndyCar al imponerse en el Gran Premio Honda Indy 200, disputado en el circuito de Mid-Ohio. El piloto de Arrow McLaren sumó así el décimo triunfo de su trayectoria en la categoría, en una jornada en la que el líder del campeonato, Àlex Palou, logró remontar hasta la quinta posición.

La carrera también dejó un doble resultado positivo para Arrow McLaren, ya que el danés Christian Lundgaard finalizó segundo, mientras que el estadounidense Kyle Kirkwood, de Andretti Global, completó el podio. Pese a no subir al cajón, Palou mantuvo el liderato de la clasificación general al ampliar su cuenta a 404 puntos.

O’Ward construyó su victoria a partir de una estrategia que, según explicó al término de la prueba, le permitió esperar el momento indicado para tomar la delantera y administrar la ventaja hasta la bandera a cuadros.

“Ha sido un año duro, sin duda. Creo que lo de hoy es el ejemplo perfecto de ejecución. Esperé el momento perfecto para adelantar y, a partir de ahí, simplemente controlamos la carrera. Los chicos estuvieron increíbles en los boxes”, afirmó el piloto regiomontano.

O’Ward celebra el triunfo mientras Palou conserva el liderato

El mexicano también destacó el rendimiento de su monoplaza durante todo el fin de semana, un aspecto que consideró determinante para conseguir el resultado.

“Este coche ha sido una delicia de conducir durante todo el fin de semana”, comentó O’Ward, quien además expresó su deseo de completar una jornada perfecta para el deporte mexicano. “Confío en completar una barrida mexicana este domingo con una victoria del ‘Tri’ frente a Inglaterra en el Mundial 2026″, añadió.

Mientras tanto, Àlex Palou protagonizó una remontada después de partir desde la octava posición de la parrilla, consecuencia de una complicada sesión de clasificación. El español logró avanzar tres lugares durante la competencia, aunque reconoció que no encontró el ritmo necesario para pelear por posiciones más altas.

“Nos faltó un poco más de velocidad hoy. Empecé muy bien, muy cómodo con los neumáticos blandos, pero en cuanto montamos los primarios me costó seguir el ritmo”, explicó.

El piloto de Chip Ganassi valoró, sin embargo, el trabajo realizado por su equipo desde la estrategia. “Un día complicado, intentando pelear, pero contento de que nuestra estrategia funcionara muy bien. Pasamos de la octava a la quinta posición, así que ya estoy pensando en la siguiente carrera”, señaló.

Tras la prueba de Mid-Ohio, Palou continúa al frente del campeonato con 404 unidades. Kyle Kirkwood ocupa la segunda posición con una desventaja de 56 puntos, seguido por Christian Lundgaard, que queda a 65. O’Ward, impulsado por su primera victoria del año, asciende al quinto lugar de la clasificación con 310 puntos.

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