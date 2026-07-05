Veterano del Ejército asesinado durante una discusión por un puesto de estacionamiento en un Walmart de Florida

Una discusión por un lugar de estacionamiento terminó con la muerte de un veterano del Ejército de Estados Unidos frente a un Walmart en North Lauderdale, condado de Broward, Florida.

La víctima fue identificada como Bart Diguglielmo, de 62 años y padre de tres hijos. El hombre recibió un disparo en el abdomen durante un altercado ocurrido el martes por la tarde y falleció posteriormente en un hospital, informaron las autoridades.

La mujer aseguró que disparó en defensa propia

La Oficina del Sheriff del Condado de Broward informó que el incidente ocurrió alrededor de las 12:28 p.m. en el estacionamiento del Walmart ubicado en 7900 W. McNab Road.

Según el comunicado oficial, la investigación preliminar determinó que Diguglielmo y una mujer adulta sostuvieron una discusión verbal por un espacio para estacionar antes de que se produjera el tiroteo.

Los investigadores indicaron que la mujer permaneció en el lugar tras los disparos, colaboró con los detectives y afirmó que actuó en defensa propia.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento encontraron al hombre con una herida de bala. Paramédicos lo trasladaron al Broward Health Medical Center, donde fue declarado muerto.

Video captó el momento del disparo

De acuerdo con medios locales, un video grabado con un teléfono celular muestra parte del enfrentamiento.

Las imágenes presuntamente captan el momento en que la mujer dispara mientras Diguglielmo camina hacia ella.

Un testigo declaró a la estación WPLG que la mujer le habría advertido al hombre que le dispararía si seguía acercándose.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la presunta tiradora.

La familia cuestiona lo ocurrido

Amanda Diguglielmo, hija de la víctima, expresó su incredulidad por el desenlace del altercado.

“No creo que nadie merezca perder la vida por un puesto de estacionamiento”, declaró al medio local WPLG.

La mujer también rechazó versiones que sugerían que su padre había realizado algún tipo de insinuación hacia la presunta agresora.

“Escuché que un medio dijo que todo fue por un puesto de estacionamiento. Otro afirmó que mi papá hizo algún tipo de acercamiento hacia la mujer, y eso lo desmiento por completo. Mi padre no era esa clase de persona. No era perfecto, pero no alguien que hiciera algo que justificara llegar a este extremo”, afirmó.

La Fiscalía decidirá si presenta cargos

La Oficina del Sheriff informó que el caso será remitido a la Fiscalía Estatal del Condado de Broward, que analizará las pruebas reunidas durante la investigación para determinar si corresponde presentar cargos penales contra la mujer.

Hasta el momento no se han anunciado acusaciones formales y la investigación continúa abierta.

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