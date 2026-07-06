El tiempo de hoy en Miami para este lunes 6 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 6 de julio indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 70% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:35 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:16 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 82 y los 91 grados Fahrenheit (28 y 33ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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