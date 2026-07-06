Horóscopo de hoy para Capricornio del 6 julio de 2026

Si te aíslas, podrías perder una oportunidad única de conexión significativa. Busca la compañía y vincúlate un poco más. Deja que tus gestos y palabras reflejen tus sentimientos, ya que descubrirás que los demás están dispuestos a escucharte y comprenderte, y que existe retroalimentación.

Horóscopo de amor para Capricornio Recuerda que no todos pueden entender cómo te sientes, a menos que se los digas no pueden saberlo. Aun si te sientes harto o solo frustrado contigo mismo permanece positivo. Pasa run tiempo hablando seriamente con la gente que respetas, oye bien los consejos que te dan tus amigos y seres queridos.

Horóscopo de dinero para Capricornio En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.