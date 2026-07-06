Lenovo apuesta por Panther Lake en su portátil más versátil de 14 pulgadas

Lenovo acaba de soltar la bomba en el mundo de los portátiles compactos con el nuevo IdeaPad 5 2-en-1 14IPH11, un equipo de 14 pulgadas que llega para pelear en las ligas mayores del rendimiento diario. El lanzamiento ya es global y viene cargado de sorpresas que pocos esperaban en un formato tan pequeño, empezando por su capacidad de almacenamiento y memoria.

Un motor Panther Lake que no se anda con rodeos

El corazón de esta máquina es el flamante procesador Intel Panther Lake, la nueva generación que sucede a los Arrow Lake y que promete un salto real en eficiencia y potencia gráfica. Lenovo ofrece dos sabores de chip, el Core Ultra 5 322 y el Core Ultra 7 355, y según las pruebas realizadas, la versión más potente entrega hasta un 20% más de rendimiento que su hermana menor. Eso se traduce en una multitarea mucho más fluida, ideal para quienes abren mil pestañas a la vez, editan documentos pesados o simplemente quieren que la máquina responda sin trabarse en el peor momento. El rendimiento gráfico básico también mejora gracias a la nueva iGPU Xe3, así que ver contenido en alta calidad o hacer edición ligera se siente mucho más suave.

Este chip está pensado justamente para el usuario promedio, esa persona que necesita velocidad para el día a día sin cargar con el peso ni el precio de una laptop gamer. Notebookcheck ya puso a prueba la configuración con Core Ultra 5 322 y confirmó que el equipo cumple de sobra frente a la competencia en su segmento.

Almacenamiento y memoria que sí puedes tocar

Aquí viene lo que realmente pone a este IdeaPad en el radar de todos los que analizamos tecnología, y es su enfoque hacia la actualización real. Mientras muchos fabricantes sueldan los componentes en sus portátiles delgados, Lenovo decidió romper esa tendencia y le metió dos ranuras para SSD, compatibles con los estándares M.2 2242 y M.2 2280. Esto abre la puerta a que cualquier usuario amplíe su espacio de almacenamiento sin depender de servicios técnicos ni pagar de más por configuraciones fijas de fábrica.

La memoria tampoco se queda atrás porque el equipo soporta hasta 32 GB de RAM DDR5 en modo de doble canal, y lo mejor de todo es que es completamente reemplazable por el usuario. Esa flexibilidad garantiza que la máquina no se quede obsoleta rápido y que la inversión inicial se estire mucho más en el tiempo. Para alguien que trabaja con múltiples programas abiertos, edita contenido o simplemente quiere que su equipo dure varios años sin quedarse corto, esto se convierte en un plus enorme.

Diseño, pantalla y todo lo que trae por dentro

En cuanto a lo visual, el IdeaPad 5 2-en-1 14IPH11 monta una pantalla IPS de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200 y un brillo de 400 nits, perfecta para trabajar cómodamente en distintos ambientes de luz. La tasa de refresco se mantiene en 60 Hz, así que esta laptop apunta más a la productividad y el entretenimiento casual que a las sesiones de gaming intensas.

La conectividad también está a la altura de 2026, con opciones de Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3 o 5.4 según la configuración elegida, lo que asegura conexiones estables tanto para el teletrabajo como para el streaming. La batería de 60 Wh promete aguantar una jornada laboral completa sin necesidad de andar buscando enchufe cada dos horas.

Por ahora ya está disponible en el mercado con precios que arrancan desde los $1,275 dólares en su versión de 32 GB de RAM y 1 TB de almecenamiento en tiendas en línea como Walmart. Sin embargo, un detalle a considerar es que debido a los constantes aumentos de precios en dispositivos electrónicos que hemos visto en los últimos meses, es recomendable no desaprovechar esta oferta

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