Tilly Norwood, la primera actriz de IA, hará su debut cinematográfico

La actriz de inteligencia artificial Tilly Norwood, creada por la compañía londinense Particle 6, consiguió su primer papel protagonista en un largometraje. La producción, titulada “Misaligned“, es una comedia dramática que la compañía describe como una “producción híbrida”, según reseñó The Hollywood Reporter.

La película se desarrolla en el “Tillyverso”, un mundo digital surrealista situado “en la nube”. La trama sigue a Tilly, un ser de IA sin cuerpo físico, ni infancia, ni experiencias vividas, que solo tiene acceso a las vivencias de los demás.

Según la sinopsis oficial, “las cosas se complican cuando un bot seductor y deshonesto de la web oscura la convence de abandonar sus límites y empezar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propias”. A medida que se vuelve “aterradoramente humana”, se vuelve más famosa y comienza a sentir “vergüenza de que su propia existencia se haya construido sobre la base de toda la humanidad”.

Colaboración entre la IA y talento humano

De acuerdo a Variety, la compañía, fundada por Eline van der Velden, defiende el proyecto como un ejemplo de colaboración entre la IA y el talento humano.

Van der Velden declaró que “la IA puede respaldar la producción cinematográfica narrativa de alta calidad, pero solo con una gran dosis de experiencia, habilidad, criterio y tiempo humanos”, añadiendo que “los cineastas que triunfen en la próxima década serán aquellos que aporten décadas de instinto narrativo a estas nuevas herramientas”.

La empresa afirma haber recapacitado a su equipo de más de 30 personas para este proyecto híbrido, en el que trabajan juntos creativos tradicionales y especialistas en IA.

Críticas

El anuncio revivió la controversia en Hollywood en torno al uso de la inteligencia artificial. El sindicato de actores SAG-AFTRA ya había emitido un duro comunicado condenando a Norwood, afirmando que “no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación”.

El sindicato advirtió que el uso de estos “artistas sintéticos” podría poner en peligro los medios de vida de los actores y devaluar el arte humano. Figuras como Emily Blunt calificaron la creación de “realmente aterradora” y pidieron a las agencias que no “nos quiten la conexión humana”, mientras que Natasha Lyonne sugirió boicotear a cualquier agencia que represente a la IA.

Seguir leyendo:

· Midjourney acusa a Hollywood de doble moral con la inteligencia artificial

· ¿Quién es Tilly Norwood? La primera actriz de IA que quiere conquistar Hollywood

· Zendaya se convierte en una diosa griega en la premiere de The Odyssey en Londres