Midjourney acusa a Hollywood de doble moral con la inteligencia artificial

Lo que empezó como una demanda de Disney, Universal y Warner Bros. contra Midjourney por presunta violación de derechos de autor ahora tomó un giro que nadie esperaba. La startup de inteligencia artificial le pidió a un juez federal que obligue a los propios estudios a revelar cómo usan la IA internamente, incluyendo datasets de entrenamiento, planes de negocio, pesos de modelos y hasta presentaciones ante sus juntas directivas.

Por qué Midjourney pide transparencia total

La defensa de Midjourney se apoya en un argumento bastante directo y hasta un poco irónico. Su abogado, Bobby Ghajar, sostiene que si los estudios están “haciendo exactamente lo mismo que buscan castigar”, entonces esa información es clave para sustentar el uso legítimo que la empresa reivindica en su defensa. En otras palabras, Midjourney quiere demostrar que la industria del cine ya adoptó la IA generativa a fondo en sus propios procesos creativos y de negocio, aunque públicamente mantenga un discurso de rechazo hacia estas herramientas.

La compañía solicitó al juez John Kronstadt que revierta una decisión previa que limitaba el alcance de esta solicitud. Los estudios, por su parte, se plantaron y solo aceptaron compartir datos sobre herramientas de IA de cara al consumidor, dejando fuera de la mesa sus sistemas internos. Ese punto es justamente donde se concentra la tensión legal en este momento, porque Midjourney insiste en que la información relevante está precisamente en esos procesos que Hollywood prefiere mantener bajo llave.

¿Por qué demandaron a Midjourney?

Todo esto viene de una batalla que arrancó en junio de 2025, cuando Disney, Universal y otras majors como Lucasfilm, Marvel y DreamWorks Animation presentaron una demanda de 110 páginas acusando a Midjourney de operar como una “máquina expendedora de copias infinitas”. Los estudios alegan que la plataforma entrenó sus modelos con material protegido y permite generar imágenes de personajes icónicos como Darth Vader, Yoda o los Minions con apenas un par de indicaciones de texto.

La demanda pide compensaciones millonarias y una orden judicial que frene el servicio de la startup, además de exigir salvaguardas tecnológicas que impidan seguir generando este tipo de contenido. Con el lanzamiento de un servicio de video comercial en el horizonte, la urgencia para los estudios crece, ya que cada segundo de metraje generado con IA representa, según sus propios cálculos, decenas de posibles infracciones.

Lo que está en juego para la industria

Este cruce de acusaciones no se queda solo en lo legal, porque toca un nervio mucho más grande dentro de la industria del entretenimiento. Herramientas como Midjourney y Runway ya se usan ampliamente en preproducción, para arte conceptual, storyboards y referencias visuales, reduciendo tiempos de trabajo hasta en un 40% según datos recientes del sector. El detalle curioso es que ese uso rara vez se reconoce públicamente, aunque esté cada vez más extendido entre guionistas y directores.

Justamente por eso, la petición de Midjourney no busca solo defenderse en tribunales, sino exponer una contradicción incómoda que atraviesa a toda Hollywood. Mientras las majors litigan contra la IA generativa en público, muchas de sus divisiones internas la exploran, la prueban y probablemente ya la integran en distintos niveles de producción. Este caso podría marcar un precedente importante sobre qué tan lejos puede llegar una empresa de IA para defenderse, y también sobre cuánta transparencia deberán ofrecer los grandes estudios respecto a sus propias prácticas tecnológicas en los próximos meses.

Este litigio se está convirtiendo en uno de los expedientes más observados dentro del debate global sobre IA y derechos de autor, con implicaciones que van mucho más allá de Midjourney o de Hollywood.

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