Xbox tiene una función secreta que te deja compartir juegos digitalmente con cualquiera

Xbox tiene un truco que muchísima gente pasa por alto y que puede ahorrarte cientos o incluso miles de dólares sin necesidad de trucos raros ni de vivir bajo el mismo techo que tu compa gamer. Se llama Game Sharing y funciona gracias a una configuración que se conoce como “Xbox principal”.

¿Qué es el Xbox principal?

La consola Xbox principal es básicamente la que designas como tu hogar digital dentro del ecosistema de Microsoft. Cuando marcas una consola con esta etiqueta, cualquier perfil que inicie sesión ahí puede disfrutar de tu biblioteca de juegos comprados en la Microsoft Store, tu Xbox Game Pass y tu Xbox Live Gold sin pagar nada extra. Lo interesante es que esta consola no tiene que estar en tu casa ni conectada a tu WiFi, puede estar en otro estado o incluso en otro país, porque la magia ocurre a nivel de cuenta y no de red local.

Lo que hace especial a esta función es que rompe con la idea de “o comparto en persona o no comparto”. Tu cuenta queda vinculada a esa consola específica, y desde ese momento cualquier gamertag que juegue ahí accede a tu catálogo mientras tú sigas con tu sesión activa en tu propia máquina. Así que si tienes un amigo en otra ciudad con el que sueles hablar de videojuegos, esta es tu oportunidad de compartir sin líos.

¿Cómo activar tu Xbox como principal?

El proceso es más sencillo de lo que suena y no requiere ningún conocimiento técnico avanzado. Aquí va el paso a paso que debes seguir:

Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft en la consola de la otra persona, agregando tu correo y contraseña cuando te lo pida el sistema.

en la consola de la otra persona, agregando tu correo y contraseña cuando te lo pida el sistema. Ve a Perfil y sistema > Configuración > General > Personalización , y ahí busca la opción “Mi Xbox principal” .

, y ahí busca la opción . Selecciona “Haz esta mi Xbox principal” para confirmar el cambio, y listo, ya quedó vinculada.

para confirmar el cambio, y listo, ya quedó vinculada. Cierra tu sesión en esa consola y vuelve a la tuya, tu contenido seguirá disponible ahí siempre que mantengas tu perfil conectado.

La otra persona podrá entrar con su propio gamertag en esa misma consola y disfrutar tus juegos, tu Game Pass y tu Gold como si fueran suyos.

Hay un detalle que no puedes pasar por alto: Microsoft solo permite cambiar de consola principal hasta cinco veces por año, así que conviene pensarlo bien antes de andar reasignando el estatus cada semana. Si te pasas de ese límite vas a necesitar contactar directamente al soporte de Microsoft para que te lo restablezcan.

Beneficios reales para los gamers

Lo mejor de todo esto es que no se trata solo de ahorrar dinero comprando un solo juego para dos personas, sino de crear una experiencia colaborativa entre amigos y familia sin importar la distancia física. Puedes compartir tu suscripción de Game Pass Ultimate con alguien que vive lejos, y esa persona disfrutará del catálogo completo sin necesidad de pagar su propia membresía.

Además, si no configuras explícitamente ninguna consola como principal, Xbox suele asignar automáticamente ese estatus a la primera consola donde inicies sesión sin elegir “Bloquear”, así que vale la pena revisar esta configuración aunque no la hayas tocado nunca. Esto significa que quizás ya tienes una consola marcada como principal sin darte cuenta, y eso podría estar afectando quién tiene acceso a tu biblioteca en este momento.

Vale mencionar que esta función lleva años presente en el ecosistema Xbox, desde la generación de Xbox One, y sigue vigente en Xbox Series X y Series S. Con la industria del videojuego moviéndose cada vez más hacia lo digital, dominar este tipo de trucos se vuelve cada vez más relevante para cualquier jugador que quiera sacarle el máximo provecho a su inversión.

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