Anthropic implementará restricciones de uso en Claude Fable 5

Anthropic ya tiene fecha límite marcada en el calendario de todos los usuarios de Claude: el 12 de julio de 2026 se acaba el acceso promocional a Claude Fable 5, el modelo más nuevo de la compañía, y a partir de ahí las reglas del juego cambian para quienes pagan una suscripción.

As before, you can use up to 50% of your weekly usage limit on Claude Fable 5. After that, you can keep using Fable 5 with usage credits, or switch to another model to keep working within your remaining limits.



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¿Cómo será el acceso a Claude Fable 5?

Desde el 1 de julio, todos los planes de pago —Pro, Max, Team y los asientos premium de Enterprise— vienen disfrutando de Fable 5 sin costo adicional, simplemente eligiéndolo en el selector de modelos. Pero esa ventana promocional se cierra el próximo domingo a las 11:59:59 PM hora del Pacífico, y desde ese momento el modelo deja de estar incluido dentro del límite semanal habitual de cada plan. En otras palabras, lo que hoy es un extra gratuito pasará a depender de otra lógica de consumo, algo que conviene tener claro antes de que llegue la fecha.

La mitad del cupo, el límite real

Aquí está el detalle que más le importa a quien usa Claude todos los días para trabajar. Durante la promoción, cada usuario puede destinar hasta el 50% de su límite semanal de uso a Fable 5, y ese porcentaje se consume más rápido que con otros modelos de la familia Claude. Ojo con un matiz importante, ese 50% no es un cupo aparte ni un regalo extra, sino que sale de la misma bolsa de uso semanal que ya tenés asignada, así que si ya gastaste una parte de tu límite con otro modelo, lo que te queda disponible para Fable 5 se reduce en la misma proporción. Anthropic lo explica con un ejemplo simple, si ya usaste la mitad de tu límite semanal con otros modelos, solo te queda la otra mitad para repartir, y ahí entra Fable 5 con ese remanente.

Una vez que se agota ese cupo asignado a Fable 5, la compañía ofrece dos caminos para seguir adelante. Podés comprar créditos de uso adicionales, que se facturan por separado de la suscripción y te permiten seguir exprimiendo el modelo sin interrupciones, o simplemente cambiar a otro modelo de Claude y seguir trabajando dentro de lo que te queda del límite regular. Ambas opciones funcionan igual en la web, en la app móvil, en Claude Desktop, en Cowork y en Claude Code, así que la experiencia es consistente sin importar desde dónde trabajes.

Créditos de uso, la nueva normalidad después del 12

Pasada la fecha límite, el esquema se simplifica pero también se vuelve más estricto. Fable 5 dejará de contar dentro del límite semanal gratuito de tu plan, y la única forma de seguir usándolo será activando y comprando créditos de uso, que cubren todo lo que exceda lo incluido en tu suscripción. Esto aplica también a los planes Enterprise con asientos, aunque con matices, los asientos premium mantienen el acceso promocional hasta el 12 de julio sin costo extra, mientras que los asientos estándar directamente no incluyen Fable 5 salvo que la organización haya habilitado los créditos de uso.

Vale aclarar que esta promoción es exclusiva de los planes de pago, así que quienes usan la versión gratuita de Claude no tienen ni tendrán acceso a Fable 5 por esta vía. Tampoco aplica al uso a través de la API, que siempre se facturó a tarifas estándar independientemente de esta promoción. Para acceder al modelo solo hace falta elegir “Fable 5” en el selector dentro de la web, el escritorio o el móvil, aunque en Claude Code se necesita la versión 2.1.170 o posterior para que aparezca la opción.

Lo que queda claro es que Anthropic está usando estos días de julio como una especie de prueba masiva para que los usuarios se enganchen con las capacidades de Fable 5 antes de que entre en juego el modelo de créditos, una estrategia bastante habitual entre las compañías de IA que buscan que el usuario prueba el producto premium y después decida si vale la pena pagar por seguir usándolo.

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