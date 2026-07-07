El tiempo de hoy en Miami para este martes 7 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 7 de julio indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:35 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:16 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 82 y los 93 grados Fahrenheit (28 y 34ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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