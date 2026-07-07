Horóscopo de hoy para Capricornio del 7 julio de 2026

Todo tu foco estará puesto en tu hogar y tu familia jugará un papel muy importante. Será un momento ideal para renovar los ambientes o darles una nueva disposición. Para evitar roces en la convivencia, respeta el espacio de los demás, así como te gusta que respeten el tuyo.

Horóscopo de amor para Capricornio Si te sientes un poco molesto, más temperamental de lo usual, considera como las personas cercanas a ti pueden reaccionar y si estás dispuesto o no a compartir tus preocupaciones y mostrarles afecto y compañía en lugar de ignorarlos. Asegúrate de no aislarte de las personas a las que quieres.

Horóscopo de dinero para Capricornio Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.