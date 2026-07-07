Horóscopo de hoy para Sagitario del 7 julio de 2026

Con la Luna en un signo afín, el romance florecerá y te sentirás libre para mostrar tu ardor y tu pasión por la vida. También será un buen momento para la recreación y los deportes. Tu actitud alegre y generosa será la clave de la buena suerte que te acompañará.

Horóscopo de amor para Sagitario Recibes muchos más mensajes y contactos de lo usual y disfrutas la atención. Puedes recibir un mensaje o un texto de alguien especial, que está contento y emocionado por el prospecto de verse. Responde positivamente o encontraras en un tiempo en el futuro que te reprocharas haber perdido esta oportunidad.

Horóscopo de dinero para Sagitario Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.