Segundo caso en menos de una semana: muere niño tras ser dejado dentro de un automóvil en Florida

Las autoridades de Hallandale Beach, en el sur de Florida, investigan la muerte de un niño de dos años que permaneció dentro de un automóvil estacionado durante una jornada de intenso calor, en un caso que constituye la segunda tragedia de este tipo registrada en el condado de Broward en menos de una semana.

De acuerdo con la policía, el menor estaba bajo el cuidado de una niñera cuando ocurrió el incidente el domingo, día en el que la sensación térmica alcanzó aproximadamente 101 grados Fahrenheit (38,3 °C).

La cuidadora trasladó al niño a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento, reseñó WSVN.

La investigación continúa abierta

La Policía de Hallandale Beach inició las investigaciones después de que el personal del hospital notificara el ingreso de un menor inconsciente que había dejado de respirar.

Posteriormente, los detectives determinaron que el niño había permanecido dentro de un vehículo estacionado.

“La niñera era responsable del cuidado del menor y esa es la vivienda donde reside”, explicó la portavoz de la Policía de Hallandale Beach, Grace Mariot, al canal WSVN.

La funcionaria indicó que, según las primeras indagaciones, fue la propia niñera quien trasladó al menor al centro médico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permaneció el niño dentro del automóvil ni si existe algún vínculo familiar entre la cuidadora y la víctima.

Aún no se ha decidido si habrá cargos penales

Los investigadores continúan recopilando pruebas antes de remitir el caso a la Fiscalía estatal, que determinará si corresponde presentar cargos.

Mientras tanto, el hecho ha causado conmoción entre los residentes de Hallandale Beach.

“No puedo entenderlo. Es increíble. ¿Cómo puedes bajar del automóvil y no darte cuenta de que llevas a un bebé?”, expresó una vecina identificada como Theresa Ogden.

Otros residentes calificaron la tragedia como “terrible” y “devastadora”.

Es el segundo caso en menos de una semana en Broward

La muerte ocurrió pocos días después de otro caso similar registrado también en el condado de Broward.

En esa ocasión, un niño de 23 meses falleció después de que su padre, presuntamente, olvidara dejarlo en un centro de educación infantil en Plantation. El hombre descubrió horas después que el menor seguía dentro de la camioneta cuando llegó a la guardería.

La propietaria del centro educativo describió a la familia como “amorosa” y aseguró que toda la comunidad quedó profundamente afectada por lo ocurrido.

Autoridades reiteran las recomendaciones para evitar estas tragedias

Según la organización Kids and Car Safety, este es el cuarto fallecimiento de un menor dentro de un vehículo registrado en Florida durante este año y el décimo en Estados Unidos.

La organización advierte que el cuerpo de un niño se calienta entre tres y cinco veces más rápido que el de un adulto y que la mayor parte del incremento de temperatura dentro de un automóvil ocurre durante los primeros diez minutos después de estacionarlo.

Especialistas señalan que estos incidentes no siempre obedecen a un acto deliberado de negligencia y pueden producirse cuando los cuidadores experimentan estrés, fatiga, distracciones o cambios inesperados en su rutina.

Tras la tragedia, la Policía de Hallandale Beach pidió a padres, familiares y cuidadores convertir en hábito revisar siempre el asiento trasero antes de abandonar un vehículo.

Además, los expertos recomiendan colocar un objeto indispensable, como el teléfono celular, el bolso o la cartera, junto al niño en el asiento trasero para generar un recordatorio visual antes de cerrar el automóvil.

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