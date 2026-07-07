Un hombre confiesa desde una cárcel en Francia el crimen de su esposa y promete revelar la ubicación del cuerpo

Un francés condenado por el asesinato de su esposa, desaparecida hace más de cinco años y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, confesó desde la cárcel haberla matado, según informó su abogado.

Cedric Jubillar, de 38 años, fue sentenciado en octubre a 30 años de prisión por el asesinato de Delphine Jubillar, de 33 años, tras un juicio que conmocionó a Francia, pero en el que siempre mantuvo su inocencia.

Delphine desapareció en una zona rural del sur de Francia en diciembre de 2020, en plena pandemia de COVID-19.

Durante cuatro semanas de audiencias en la ciudad sureña de Albi, la defensa argumentó que, dado que el cuerpo de su esposa nunca fue encontrado, no había certeza de que se hubiera cometido un delito, según informó BBC News.

Sin embargo, el jurado, compuesto por seis civiles y tres magistrados, decidió que existían suficientes pruebas circunstanciales para concluir que Jubillar era culpable de asesinato.

? CÉDRIC JUBILLAR AVOUE LE MEURTRE DE DELPHINE.



Selon les dernières informations, il se serait confessé dans une lettre adressée directement à son avocat. pic.twitter.com/L1UyCZL5gZ — McSkyz (@McSkyzyoutube) July 6, 2026

Pero en un giro inesperado, poco más de dos meses antes de la fecha prevista para la vista de su apelación, Jubillar escribió una “confesión” admitiendo su participación, según declaró su abogado, Pierre Debuisson, en rueda de prensa.

Jubillar está dispuesto a “cooperar plenamente con las autoridades judiciales” e indicar a los investigadores dónde se encuentra el cuerpo, tras haberlo ocultado la noche del 15 al 16 de diciembre de 2020, afirmó.

Expresó su esperanza de que la decisión de Jubillar permita a sus dos hijos pequeños “hacer su duelo y darle a Delphine un entierro digno”, añadiendo que su cliente “se arrepiente profundamente” de sus acciones.

“Fue lo peor que ha hecho en su vida”, agregó el abogado. Aún se desconocen las circunstancias de la muerte de Delphine Jubillar. En su carta de confesión, menciona una disputa entre la pareja, pero no da más detalles.

Su equipo legal cree ahora que es imposible que el juicio de apelación se celebre en la fecha prevista para septiembre, ya que su cliente deberá ser interrogado de nuevo y se realizarán búsquedas del cuerpo.

Debuisson indicó que Jubillar proporcionará más detalles durante el interrogatorio.

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