Adolescente de Alabama es acusado de apuñalar a sus padres luego de que lo castigaran

Un adolescente de Alabama está acusado por las autoridades de apuñalar mortalmente a su madre y de herir a su padre en un ataque que, según se informa, fue provocado por un castigo.

El joven, cuya identidad no se ha hecho pública, enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con el incidente ocurrido el domingo 5 de julio, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a Samantha Baker, de 37 años, con heridas de arma blanca, informó WSFA, citando a la oficina del sheriff. Fue declarada muerta en el lugar.

El padre del joven de 17 años, Lance Baker, de 46 años, fue trasladado a un hospital, donde continúa recibiendo tratamiento.

Los investigadores de la oficina del sheriff creen que el apuñalamiento fue provocado por el castigo que recibió el adolescente, informó WSFA.

Un vecino declaró a AL.com que las cámaras de vigilancia captaron a Lance esa noche gritando pidiendo ayuda fuera de la casa en Daphne.

“Y él iba de casa en casa, dejando huellas de manos, con sangre por todas partes”, declaró la vecina Shawn Scurry al medio citado.

La oficina del sheriff informó que el adolescente fue arrestado en el lugar de los hechos.

Sigue leyendo:

– Adolescente de Minnesota mató a su madre con un martillo luego de que le quitara su celular.

– Madre de Tennessee fue acusada de matar a tiros a sus dos hijas y luego intentar quitarse la vida.