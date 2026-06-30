Madre de Tennessee fue acusada de matar a tiros a sus dos hijas y luego intentar quitarse la vida

Una mujer de Tennessee enfrenta múltiples cargos después de que las autoridades la identificaran como presunta responsable de la muerte de sus dos hijas, una niña de 1 año y otra de 11 años.

La Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI) informó el lunes que Jessica Quarles fue acusada de asesinato premeditado en primer grado, asesinato grave en primer grado y cargos relacionados con abuso, negligencia o poner en peligro a menores, reseñó Law&Crime.

Según las autoridades, Quarles fue arrestada después de recibir tratamiento médico por heridas de arma blanca.

El padre de la menor de un año encontró a las niñas dentro de la vivienda

La investigación comenzó el 13 de junio, cuando las autoridades fueron llamadas a una vivienda en Kenton, Tennessee.

De acuerdo con el reporte, Tim Harris, prometido de Quarles y padre de la menor de un año, encontró sin vida a su hija Landrie Harris y a McKenna Young, hija de Quarles de una relación anterior.

Las autoridades indicaron que ambas menores presentaban heridas de bala.

Tras el hallazgo, participaron en la investigación la TBI, el Departamento de Policía de Kenton, la Oficina del Sheriff del condado de Obion y la Fiscalía del distrito judicial.

El alcalde de Kenton declaró en ese momento que se trató de un hecho intencional.

Gran jurado emitió acusación formal

La TBI informó que durante las diligencias se identificó a Quarles como presunta responsable de los hechos.

Posteriormente, un gran jurado del condado de Obion emitió una acusación formal.

La mujer fue ingresada en la cárcel del condado sin derecho a fianza.

Personas cercanas a la familia describieron el impacto emocional que dejó el caso.

Familiares de Quarles pidieron respeto y expresaron que ahora el foco debe estar en recordar a las dos menores.

De acuerdo con declaraciones recogidas en el reporte original, allegados del padre señalaron que continúa enfrentando el impacto emocional tras descubrir la escena.

Las autoridades no han divulgado un posible motivo.

La audiencia de lectura de cargos está programada para el 6 de julio en el Tribunal de Circuito del condado de Obion.

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